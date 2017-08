Signature à Abidjan d'une convention de partenariat entre la Banque atlantique et le ministère du Commerce et de l’Artisanat

La Banque Atlantique Côte d’Ivoire, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), et le ministère ivoirien du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME ont signé, jeudi à Abidjan, une convention de partenariat visant à promouvoir l’économie entrepreneuriale en Côte d’Ivoire.

La signature de cette convention intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l’un des accords signés lors de la visite de SM le Roi Mohammed VI en Côte d’Ivoire, en février 2017, entre le Groupe BCP et le ministère ivoirien du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, rapporte la MAP.

Le texte de la convention a été signé par le directeur général de Banque Atlantique Côte d’Ivoire, Arsène Coulibaly et la directrice générale de l'artisanat et de la Promotion des PME, Aïssata Doucoure, en présence du ministre ivoirien du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba et du directeur général d’Atlantic Business International, Habib Kone.

Aux termes de cet accord, les deux parties ont défini les contours d’un mode opératoire visant à faire bénéficier les femmes ivoiriennes entrepreneures d’une enveloppe de 5 milliards de FCFA (environ 7 millions 600 mille euros), mise à la disposition de l’Etat ivoirien par le biais du Groupe BCP.

En vertu de cette convention, le ministère ivoirien concerné et la Banque Atlantique entendent également mutualiser leurs ressources en vue de mettre en place une cellule technique et une organisation dédiée, afin de fluidifier le traitement des dossiers et appuyer l’octroi de financements aux femmes entrepreneures éligibles, à travers le réseau Banque Atlantique.