Sidi Ifni met en lumière ses produits du terroir

Le Festival Adrar de Sidi Ifni met en valeur, à l'occasion de sa 2ème édition, les produits du terroir dont regorge la région, notamment l'argan, le cactus et le miel.

Initié par le Forum Adrar pour la culture et la communication, ce festival qui s'est ouvert, samedi, à la commune d'Imi N'fast relevant de la province de Sidi Ifni sous le signe "Les produits du terroir, levier du développement local", vise à faire connaitre cette région ainsi que ses richesses économiques, naturelles, culturelles et sociales, a indiqué le président du Forum, Hassan Badani, dans une déclaration à la MAP.

Au menu du Festival figurent l'organisation d'expositions des produits du terroir, des activités sportives, ludiques, comiques et des scènes artistiques du patrimoine local, outre des spectacles de fantasia équestre (Tbourida).

Lancé en 2015, le Forum Adrar pour la culture et la communication avait organisé la 1ère édition du Festival Adrar sous le signe ''Le legs culturel, levier du développement local''.