Show à l’africaine. C’est parti !

C’est parti pour la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations dont les phases finales se tiennent jusqu’au 5 février prochain au Gabon.

Seize sélections réparties sur quatre groupes prennent part à cette épreuve majeure du football continental. La poule A est composée du Gabon, pays hôte, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso et du Cameroun, alors que l’Algérie, le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal évolueront au groupe B. La poule C renferme, bien entendu, la Côte d’Ivoire, le Togo, la RD Congo et le Maroc, tandis que le Ghana, l’Ouganda, le Mali et l’Egypte se produiront pour le compte du groupe D.

Des sélections avec des statuts différents, puisqu’il y aura des favoris, des outsiders et des équipes prêtes à jouer le rôle de trouble-fête. En ce qui concerne l’équipe nationale, loin de tout chauvinisme ou optimisme excessif, la casquette d’outsider lui va sur mesure, d’autant plus qu’elle devra permettre au groupe de se débarrasser d’une pression qui risque de jouer de mauvais tours à pas mal d’équipes.

Ayant pris ses quartiers jeudi à Bitam, localité située à une soixantaine de kilomètres de la ville d’Oyem où ilaura à disputer son premier match du tournoi lundi prochain contre la RD.Congo, le Onze marocain abordera sa 16ème CAN avec la ferme intention de réussir sa virée gabonaise. Sous la houlette d’un sélectionneur doublement lauréat de l’épreuve, le Français Hervé Renard, l’équipe nationale aura à cœur d’entamer le tournoi du bon pied en vue d’envisager la suite dans des conditions idéales, susceptibles de déboucher sur une qualification au stade des quarts de finale. Et c’est d’ailleurs l’objectif premier tracé et annoncé clairement par Hervé Renard dans ses différentes sorties médiatiques.

Pour préparer cette Coupe d’Afrique, la sélection marocaine a effectué aux Emirats Arabes Unis un stage de concentration de deux semaines ponctué par une rencontre amicale contre la Finlande, perdue par 1 à 0, au moment où le match face à l’Iran aété annulé.

Hervé Renard avait indiqué que le stage s’était déroulé dans de bonnes conditions même s’il avait déploré qu’ «en ce moment, il y a beaucoup de paramètres qui sont contre moi, mais ça fait partie de la vie d’un entraîneur : des absences et un match annulé qui nous aurait fait du bien». Et de surenchérir : «Que puis-je faire ? Me plaindre, ça ne servira à rien. L’important, c’est de se focaliser sur la compétition, c’est là où l’on sera jugé, où l’on doit être prêt».

Au sujet des absences, l’équipe nationale sera privée des services de pas moins de quatre cadres, à savoir Younès Belhanda, Oussama Tanane, Noureddine Amrabet et Soufiane Boufal. Ce dernier a été remplacé par Fayçal El Harras, sociétaire du club écossais de Heart of Midlothian, sachant que Mohamed Nahiri et Ismaïl El Haddad, écartés de la liste des 23, ont regagné Casablanca depuis Dubaï.

Il faudra donc faire avec ces forfaits comme l’avait souligné Hervé Renard qui avait affirmé que « dans un match de la CAN, il y a plein de paramètres et c’est une toute autre histoire. Je ne suis pas à ma première Coupe d’Afrique (…) et il faut se focaliser sur l’objectif fixé parce qu’on est obligé de le remplir. Et c’est à moi d’assumer la responsabilité de mes choix (…) L’aspect psychologique a une énorme importance et c’est à moi de dire aux joueurs que j’ai confiance en eux et qu’ils vont donner le meilleur d’eux-mêmes».

Mais bien avant la sortie inaugurale du Onze national, le bal de la CAN sera ouvert aujourd’hui samedi par les matches du groupe A devant opposer le Gabon à la Guinée Bissau (16h00) et le Burkina Faso au Cameron (19h00). Dimanche, ça sera au tour des sélections du groupe B d’entrer en lice avec Algérie-Zimbabwe (16h00), suivi de Tunisie-Sénégal (19h00).