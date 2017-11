Sherine interpellée et interdite de spectacle pour une plaisanterie “déplacée”

Le syndicat national de musiciens en Egypte a porté plainte contre la chanteuse égyptienne Sherine Abdel Wahad pour avoir « porté atteinte » à son pays lors d’un concert au Liban.

Dans un communiqué, le syndicat affirme qu’une enquête sera ouverte juste après le retour de la chanteuse en Egypte pour avoir « insulté l’Egypte et le fleuve du Nil ». Le syndicat a également appelé les autorités égyptiennes à interdire à Sherine de se produire en concert jusqu’à la fin de l’enquête.

Lors du concert en question, une fan a demandé à Sherine de lui chanter sa chanson sur le fleuve du Nil. La chanteuse lui répond: «Fais attention, ne bois pas cette eau, tu risques d’attraper une maladie mortelle ». Elle lui a également conseillé de boire une eau minérale française.

Sa réponse « spontanée » lui a valu une avalanche d’insultes sur les différents réseaux sociaux notamment sur Twitter où le hashtag #ceux-qui-boivent-du-Nil-n’écouteront-plus-sherine s’est répandu comme une traînée de poudre.

Face à cette situation, la chanteuse a décidé de publier un communiqué sur les différents réseaux sociaux dans lequel elle présente ses excuses au peuple égyptien. « Je ne voulais en aucun cas insulter mon pays et je suis fière d’être égyptienne », a-t-elle écrit. Elle a également qualifié sa réponse de « spontanée, mal calculée et déplacée ».