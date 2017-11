Shakira victime d’une hémorragie des cordes vocales

Grande tristesse chez les fans européens de Shakira. Après avoir ajourné quelques dates, la chanteuse colombienne à succès a été contrainte de reporter les 17 rendez-vous en Europe de sa tournée "El Dorado World Tour" à l'année prochaine, à cause d'une hémorragie des cordes vocales. La popstar en a informé ses abonnés sur Instagram, dans une publication très touchante, en espagnol, postée mardi dernier, dans laquelle elle relate ce qui est devenu, "l'épisode le plus douloureux de sa carrière". "Je suis dévastée à l'idée de ne pas pouvoir chanter ce mois-ci, je pense à ceux qui ont fait l'impossible pour obtenir des tickets et m'accompagner à travers différents pays d'Europe", a-t-elle souligné, avant d'évoquer son équipe, ses fans, et ses deux enfants. "De toute ma carrière, je ne me suis jamais retrouvée dans une situation similaire", a plaidé la chanteuse.

Le 8 novembre, date qui aurait dû être celle du coup d'envoi de sa tournée, Shakira devait se produire à Cologne, en Allemagne. Deux concerts étaient également prévus les 10 et 11 novembre courant à Paris. Souffrante, l'interprète de Bicicleta avait d'abord reporté simplement ces dates. Son état de santé ne s'étant pas amélioré, elle a été donc contrainte de reporter toute sa tournée.

Pour rappel, l'hémorragie des cordes vocales est un mal dont a souffert Adele en 2011. La chanteuse a dû annuler tous ses engagements, se reposer plusieurs semaines et subir une intervention chirurgicale.