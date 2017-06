Shakira, menu, sécurité, ce que l’on sait sur le mariage de Messi

Invités prestigieux, menu typiquement argentin, animation par des groupes de cumbia: voici ce que l’on sait sur le mariage de Lionel Messi et de sa compagne Antonella Rocuzzo, vendredi à Rosario.

Shakira chantera-t-elle ou se contentera-t-elle d’accompagner son mari Gerard Piqué, coéquipier de Messi au Barça depuis qu’ils ont 13 ans? L’incertitude demeure.

. Lieu de la cérémonie civile et de la noce

L’hôtel Pullman Casino City Center à Rosario à partir de 19h00 locales (22h00 GMT). Les invités sont également logés dans cet hôtel, situé près de la favela Las Flores, fief d’un groupe de trafic de drogue local, Los Monos.

. Invités

Environ 260 personnes ont reçu un carton d’invitation. La chanteuse colombienne Shakira et son mari Gerard Piqué, défenseur du FC Barcelone, ainsi qu’une vingtaine de joueurs de l’équipe catalane, dont le Brésilien Neymar et l’Uruguayen Luis Suarez.

Ex-partenaires, Cesc Fabregas et Xavi Hernandez seront aussi présents. Sergio Agüero, Ezequiel Lavezzi et Angel Di María, Javier Mascherano, compagnons de sélection, participeront également à la fête. Les trois Français du Barça, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Jérémy Mathieu, sont aussi attendus à Rosario.

. Antonella et les enfants

Antonella Roccuzzo, 29 ans, portera une robe créée par la Catalane Rosa Clara, spécialiste des robes de mariée et qui habille la famille royale espagnole.

La robe fabriquée à Barcelone a été expédiée début juin à Rosario, où elle est arrivée, escortée par deux gardes du corps.

Les deux enfants du couple, Thiago, 4 ans, et Mateo, un an, assisteront au mariage de leurs parents.

. Menu

A la demande de Lionel Messi, le menu est simple: les traditionnelles empanadas, un locro (sorte de cassoulet où les haricots sont remplacés par du maïs) et un abondant barbecue de viande de boeuf argentine. Des sushis sont également prévus.

. Made in Rosario

Les futurs époux Messi ont tenu à ce que l’entreprise organisatrice du mariage, le photographe, le coiffeur de la mariée et la vingtaine de coiffeurs mobilisés, soient tous originaires de Rosario.

. Fête

Messi aime la cumbia, musique des quartiers populaires à la mode en Argentine. La fiancée de Sergio Agüero et célèbre chanteuse de cumbia, Karina, surnommée la “Princesita (la petite princesse)”, animera la soirée dansante en compagnie de deux groupes uruguayens, Rombai, et Marama, que Luis Suárez a contribué à lancer. Sur la piste de danse, les ami(e)s du couple originaires de Rosario comptent se mesurer aux Barcelonais et autres Européens.

. Shakira et Antonella

Shakira a annoncé qu’elle passerait moins de 24 heures à Rosario mais n’a pas dit si elle interprèterait un de ses tubes. La Colombienne a nié tout malaise avec Antonella, comme le suggérait la presse people. Piqué et Messi étant amis depuis l’adolescence, Antonella était proche de l’ex de Piqué, détrônée en 2010 par la chanteuse.

. Sécurité

Le complexe hôtelier-casino sera placé sous haute sécurité. La police de la province de Santa Fe, où se situe Rosario, est mobilisée, en lien avec l’équipe de gardes du corps qui accompagnent Messi dans tous ses déplacements.

. Tour de ville

La mairie de Rosario veut saisir l’occasion de faire connaître la ville aux VIP en leur proposant un tour de ville pour découvrir la statue de Che Guevara, né à Rosario, le Monument au drapeau, les îles et les rives du fleuve Parana où se croisent d’énormes navires chargés de soja, de maïs et de blé.

. Les absents

Si presque tous les joueurs du Barça, les médecins, préparateurs physiques et kinés seront présents, aucun dirigeant du club n’a été invité. Ni l’entraîneur sortant Luis Enrique et son staff. Ni Pep Guardiola ou Diego Maradona. Le capitaine du Barça, Andrés Iniesta, qui vient d’être papa pour la troisième fois, est excusé.