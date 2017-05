Shakira envoie BlackM à l'international !

Avec plus de vingt-six années de carrières, cent millions d'albums et de singles vendus à travers le monde, troisième artiste latine la plus vendeuse de tous les temps et la première artiste colombienne à obtenir son étoile sur Hollywood, Shakira est sans aucun doute une star interplanétaire !

Après dix albums studios et quatre albums lives, la femme du célèbre joueur de football espagnol Piqué débarque en 2017 avec un nouvel opus intitulé "Eldorado". Prévu le 26 mai courant, Shakira va dévoiler son album composé de treize titres dont le fameux titre avec Black M nommé "Comme moi".

Dévoilé le 31 mars dernier et comptabilisant pratiquement neuf millions de vues, le titre de Black M sera bel et bien dans le projet "Eldorado" de la séduisante Shakira. Le titre "Comme moi" validé par Piqué sera également en version anglaise intitulé "What We Said" en featuing avec Magic !.

Il nous reste plus qu'à attendre le 26 de ce mois pour découvrir la version anglaise de ce titre et les chiffres de vente de ce projet.