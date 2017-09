Shakira au top des nominations aux Latin Awards

Shakira est encore une fois dans la course aux nominations! La liste des nominés aux Latin Awards a été annoncée et la chanteuse colombienne est en très bonne posture puisqu’elle mène la danse avec pas moins de neuf nominations!

Comme le relaye Billboard, on compte parmi celles-ci non seulement celle d’artiste de l’année, mais aussi celle de meilleure artiste féminine ou encore d’album de l’année avec son fameux «El Dorado». Autant dire que ça promet! Cette troisième édition annuelle des Latin Awards s’annonce vraisemblablement sous les meilleurs auspices pour la chanteuse...

Toutefois, il ne faut pas que l'interprète de «Me Enamoré» crie victoire trop vite. En effet, la compétition s’annonce serrée et la chanteuse est au coude à coude avec l’artiste colombien Maluma. Ce dernier cumule huit nominations à lui tout seul et représente donc un candidat de taille.

Par ailleurs, il est suivi de près par Daddy Yankee, Enrique Iglesia, Luis Fonsi, Nicky Jam, Prince Royce et Romeo Santos qui comptent cinq nominations chacun. La cérémonie sera diffusée du Dolby Theatre d’Hollywood le 26 octobre prochain.