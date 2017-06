“Shakespeare à Casablanca” projeté à la Villa des arts

Le film documentaire "Shakespeare à Casablanca" de Sonia Terrab, a été projeté, vendredi à la Villa des arts à Casablanca, suivi par la pièce de théâtre "Songe d'une nuit d'été", traduite et adaptée en darija par "Jouk Attamthil Al Bidaoui".

Le film de Sonia Terrab relate l’histoire d’une jeune troupe de théâtre qui prépare "Songe d’une nuit d’été de «Shakespeare», à l’occasion des 400 ans de sa mort. Elle en profite pour se questionner et questionner leur ville sur l’amour et son langage. Il s’agit d’un portrait vivant, plein d'humour et d'espoir de "Casa la mal-aimée", portée par une jeunesse inspirée. La réalisatrice Sonia terrab a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que ce film met l’accent sur la relation liant les jeunes aux arts de façon générale et au théâtre en particulier, en vue d’exposer des problématiques qui intéressent les jeunes, comme l’amour.

De son côté, le metteur en scène Ghassan Elhakim, également directeur de la troupe, a indiqué dans une déclaration similaire que le public a eu droit à une partie de la pièce qui parle d’une troupe amateur composée de 24 membres et qui se prépare à présenter sa création dans les forêts et au centre-ville. La projection de ce film s’inscrit dans le cadre de Casa/docks, une initiative culturelle et citoyenne qui depuis octobre 2015 partage avec les Casablancais(e)s une sélection de documentaires cinématographiques marocains et étrangers dans de vieilles salles de cinéma ou autres lieux culturels. Casa/docks s’est associe à la Villa des arts de Casablanca (Fondation ONA) et a proposé trois soirées uniques de projections-spectacles en plein air, l’occasion de découvrir un pan de la cinématographie marocaine. Et d’ouvrir de véritables fenêtres sur les réalités et les énergies créatives du pays.

Ces projections s'accompagnent d’échanges entre les réalisateurs et le public ainsi que de performances artistiques autour du cirque, du chant et du théâtre.