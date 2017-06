Shah Rukh Khan incarne le gangster le plus puissant de l’Inde

Le film indien qui a connu le plus de succès cette année sera de retour dans les salles obscures marocaines à partir de la semaine prochaine pour le plus grand plaisir de l’acteur bollywoodien Shah Rukh Khan. «Raees», dont plusieurs séquences ont été tournées au Maroc, en décembre dernier, raconte l’histoire d’un trafiquant d’alcool, incarné avec brio par Shah Rukh Khan, et qui en défiant la loi, a pu devenir le gangster le plus puissant du pays. Il s’appelle Raees et ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs et démontrer sa détermination. Ses opposants, il les élimine. Toutefois, un officier de police, dont la seule raison d’exister est l’éradication de la criminalité, essayera par tous les moyens de le mettre derrière les barreaux…

Réalisé par le cinéaste indien Rahul Dholakia, le film de 2h30min devait initialement être tourné entre l’Inde et Dubaï, mais plusieurs artistes pakistanais prenant part au projet n’ont pas pu accéder au territoire indien, ce qui a amené l’équipe de production à suspendre le tournage avant d’opter pour le Maroc.

Notons, par ailleurs, que des démêlés avec la justice se profilent à l’horizon pour ce film bollywoodien. En effet, Mushtaq Sheikh, fils du célèbre chef de la mafia indienne Abdul Latif, devrait entamer un procès contre les producteurs qu’il accuse d’avoir diffamé son père. Il est convaincu que le film est basé sur l’histoire vraie de ce dernier. En avril 2016, Mushtaq Sheikh avait déjà entamé un procès pour diffamation devant la Haute Cour du Gujerat en demandant un milliard de roupies pour dommages et réparation et en insistant sur l’interdiction du film. «Le personnage incarné par Shah Rukh est basé sur l’histoire de mon défunt père», a-t-il déclaré à la presse indienne, tout en admettant qu’une équipe du film avait déjà approché sa famille en 2014, mais sans préciser que l’ancien chef de la mafia serait montré comme le gérant d’une maison close et un homme qui aurait utilisé des femmes pour son commerce de boissons frelatées.

Pour leur part, les producteurs du film ont tenu à souligner que le thriller serait un «travail de fiction » et que le personnage principal de «Raees» n’est pas inspiré de la vie d’une personne vivante ou décédée.

Rappelons, d’autre part, qu’après Shah Rukh Khan, Varun Dhawan, ou encore John Abraham, c’est au tour du célèbre Salman Khan de venir tourner son prochain film au Maroc.

Selon le quotidien indien «Times of India», le réalisateur Ali Abbas Zafar, aux commandes de “Tiger Zinda Hai” dont la superstar bollywoodienne sera à l’affiche, s’est rendu à Marrakech pour repérer d’éventuels lieux de tournage. Le film, qui est une suite du long métrage “Ek Tha Tiger” réunira Salma Khan avec l’actrice indienne Katrina Kaif et devrait sortir en fin d’année. Toujours selon la même source, après la première partie, sortie en 2012, le réalisateur devait également effectuer quelques tournages au Maroc, mais faute de temps chez l’acteur principal qui ne pouvait pas se rendre au Royaume, l’équipe du film a finalement reproduit des décors marocains à Mumbai. Le quotidien indien rappelle également l’affaire du film “Jagga Jasoos”, dont plusieurs scènes devaient être tournées au Maroc avant que l’équipe du film ne décide de reproduire les bazars de Marrakech dans les rues de Mumbai, toujours pour une question d’emploi du temps des acteurs principaux, dont Katrina Kaif.