Une session de formation sur la "Prévention de la corruption et promotion de la probité au sein du service public: normes et politiques" aura lieu, du 25 au 28 septembre à Skhirat.

Organisée par le ministère de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique, en collaboration avec la commission européenne pour la démocratie par le droit (commission de Venise), cette session de formation s’inscrit dans le programme de lutte contre la corruption dans la Fonction publique pour la région MENA.

Selon un communiqué du ministère, le programme de cette rencontre, qui sera animée par des experts marocains et internationaux, est axé sur le soutien de l’Etat de droit, la bonne gouvernance, la protection des droits de l’Homme et la promotion de la probité au sein des services publics, en plus d’un regard sur les initiatives pionnières et les expériences réussies en la matière.

Cette session de formation réunira des responsables et experts marocains et internationaux issus de pays de la région MENA, à savoir le Maroc, la Jordanie, la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, la Palestine, le Liban et la Mauritanie.