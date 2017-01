Servier Maroc exporte 40% de sa production vers onze pays africains et la France

Servier Maroc s’est fixé pour objectif d’atteindre une capacité de production annuelle de 20 millions de boites de médicaments d’ici 5 ans, a annoncé le top management du groupe pharmaceutique.

La filiale du groupe français Servier, dont le portefeuille est composé de médicaments princeps et génériques, compte bien maintenir sa position de pointe dans chacun de ses principaux domaines thérapeutiques, en particulier l’hypertension, la cardiologie et la diabétologie.

Selon ses responsables, Servier Maroc réalise 60% de son chiffre d’affaires au Maroc et le reste à l’export.

L’entreprise exporte actuellement 40% de sa production vers la France et onze pays africains dont la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Cameroun, ont indiqué ces derniers lors d’une visite guidée de son unité de production de Casablanca-Nouaceur. Etalé sur une superficie de 13.000 m2, ce site a été inauguré en 2003 pour un investissement initial de 60 millions de DH.

Un nouvel investissement de 90 millions de DH supplémentaires devait permettre, par la suite, à l’usine d’atteindre progressivement une capacité de production annuelle de 12 millions de boîtes.

Pour marquer ses 20 ans de présence au Maroc, le groupe a procédé à l’extension de son usine en ouvrant une nouvelle aile de production qui devrait lui permettre d’atteindre un rythme de production de 15 millions de boîtes à moyen terme.

« Cet anniversaire est le symbole d’un travail continu et d’un investissement régulier, mais il ne représente qu’une étape dans le développement de notre entreprise, résolument tournée vers l’avenir », a souligné Jean-Yves Gal, directeur général de Servier Maroc.

Avec cette nouvelle aile, Pascal Baraffe, directeur industriel de l’entreprise, a confié que l’entreprise se préparait « à accueillir de nouveaux produits, à la fois par rapport à ce qu’on peut avoir en interne au niveau du groupe, mais également au travers de Servier CDMO où l’on offre des capacités pour produire des médicaments de qualité à des partenaires, que ce soit au Maroc ou dans d’autres usines du groupe», soulignant que la démarche de l’entreprise n’est pas uniquement marocaine mais qu’elle est globale au niveau de Servier monde.

A noter que Servier Maroc produit dans son unité de Nouaceur une grande partie de la gamme princeps du Groupe et s’est également lancé dans la fabrication de médicaments pour le compte d’autres laboratoires comme Biogaran (France).

Grâce à ses installations et procédés de production répondant aux normes européennes, le site de production de Servier Maroc a notamment obtenu en 2005 le label de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Lequel label est régulièrement renouvelé depuis cette date.

A propos du changement de législation intervenu au niveau du prix des médicaments, Jean-Yves Gal explique que « quand les prix baissent, notre modèle économique change, on se réadapte : il faut s’orienter vers l’export, monter les volumes et adapter l’outil industriel.

Donc, que ce soit les prix, les autorisations de mise sur le marché, la recherche, on est encadré. On est dans une industrie qui est très encadrée ».

Pour Nour Alamy, directeur général pharmacie, le durcissement de la législation marocaine en ce domaine est plutôt bien perçu par le laboratoire. Et pour cause : «Le durcissement au niveau des enregistrements et de la qualité qui est requise par rapport à la production sont des éléments que nous connaissons bien, que nous maîtrisons et qui renforcent la confiance que le patient peut avoir en matière de médicaments au Maroc », a-t-il confié.

En ce qui concerne la politique des ressources humaines de l’entreprise, Jean Yves Gal a indiqué que l’un des engagements du laboratoire consiste à développer les talents et à faire qu’ils se développent dans le temps. « Les gens restent chez nous parce qu’ils s’y trouvent bien, parce qu’on investit sur leur formation et que ces talents, il faut les développer pour justement faire face à de nouvelles contraintes et les envies de rendement un peu plus rigides dans le temps», a-t-il expliqué.