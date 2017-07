Serena Williams une future maman rayonnante

Dans quelques semaines, Serena Williams deviendra maman pour la première fois. Aujourd’hui enceinte de huit mois, la jeune femme de 35 ans affiche son ventre rond sur les réseaux sociaux avec un sourire plein de tendresse. Mais derrière la douceur maternelle se cache aussi l’envie de reprendre la raquette.

Sur l’un des clichés, la sportive pose devant un poster d’elle en plein match. Un léger sentiment de nostalgie pour celle qui a dû abandonner provisoirement les courts, alors qu’elle faisait partie des meilleures joueuses mondiales. Depuis plusieurs mois, elle regarde les compétitions à la télé au lieu de les gagner. Un vrai supplice !

Mais Serena Williams refuse de lâcher sa précieuse balle jaune. Le 3 juillet dernier, elle postait une photo d’elle en plein entraînement. Grossesse ou non, impossible d’arrêter le tennis. C’est donc dans le calme et sur un rythme de croisière que la belle continue de frapper des balles.

En remportant son septième Open d'Australie le 28 janvier 2017, Serena Williams devient avec 23 succès l'unique recordwoman du nombre de titres remportés en simple dans les tournois du Grand Chelem durant l'ère Open. Elle dépasse ainsi Steffi Graf (22 victoires) et n'est plus qu'à un succès du record de Margaret Smith-Court dans l'histoire globale du tennis féminin. Elle a également remporté quatre médailles d'or olympiques : trois en double dames avec sa sœur aînée Venus (2000, 2008 et 2012) et une en simple remportée le 4 août 2012 à Wimbledon, lors des J.O. de Londres. L'ensemble de ces résultats font d'elle la première joueuse de l'histoire à avoir tout gagné en carrière, tournois du Grand Chelem et Jeux olympiques, en simple comme en double.