Sept terroristes présumés mis en détention à Salé

Le juge d'instruction chargé des affaires du terrorisme près l’annexe de la Cour d’appel à Salé a ordonné, mardi, l’incarcération à la prison locale de Salé de sept membres présumés d’une cellule démantelée récemment, suite à leur audition dans le cadre de l’interrogatoire préliminaire, a-t-on appris de source judiciaire. Les membres de cette cellule, démantelée le 27 janvier dernier et dont ses membres s'activaient dans plusieurs villes du Royaume, sont poursuivis notamment pour «constitution d’une bande criminelle pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d’un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l’ordre public et possession d'armes à feu pour commettre des actes constituant un crime terroriste», précise la même source. Un communiqué du ministère de l’Intérieur avait indiqué que le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST) est parvenu, sur la base de renseignements précis, à mettre en échec un dangereux projet terroriste du groupe dit «Etat islamique», ayant permis le dé- mantèlement d’une cellule terroriste composée de sept membres s’activant dans les villes d’El Jadida, Salé, El Gara, la commune rurale Boulaâouane (province d’El Jadida), et au douar Maatallah (caï- dat Ouled Zoubir, Cercle Oued Amlil, province de Taza). Il a été procédé lors de cette opération à la saisie d'armes à feu, dont un pistolet mitrailleur muni de lunettes à vision nocturne infrarouge et 7 pistolets, d'une importante quantité de munitions, 4 couteaux de grand format, deux appareils de télé- communication, ainsi que des pantalons treillis militaires, des bâtons télescopiques, des équipements et substances chimiques et des liquides suspects servant probablement à la fabrication d’explosifs et deux gilets dotés de ceintures explosives, avait ajouté le communiqué, précisant que ces objets suspects seront analysés au laboratoire de la police scientifique et technique pour en dé- terminer la nature. Il convient également de rappeler que trois individus avaient été arrêtés lundi à Martil et à la commune rurale de Boulaâouane (province d'El Jadida) après que les enquêtes menées par le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), avaient confirmé leur implication dans les plans de la cellule terroriste démantelée récemment dans plusieurs villes du Royaume, indique le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur avait précisé à ce propos que les membres de cette cellule s'apprê- taient à accueillir un expert en explosif de la branche de Daech en Libye, qui comptait leur apprendre les techniques de minage et de détonation à distance, ainsi que les méthodes barbares inventées par cette organisation terroriste pour liquider et mutiler ses victimes. Les membres de cette cellule, ajoute la même source, planifiaient également de créer une base arrière alliée à Daech dans la région de Boulaâouane, sous l'appellation de «la branche de l'Etat islamique au Maroc», et qui servirait de point de départ pour l'exécution de leurs projets terroristes dans le Royaume. La cellule terroriste démantelée récemment dans plusieurs villes ciblait plusieurs sites sensibles, des hôtels classés et des centres commerciaux et projetait l'assassinat de personnalités politiques et publiques ainsi que d’éléments des différents appareils sécuritaires en faisant recours aux explosifs et aux armes à feu, rappelle le ministère de l'Intérieur.