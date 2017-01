Sept présumés terroristes mis hors d’état de nuire : Tout un arsenal saisi chez les mis en cause qui s’apprêtaient à passer à l’acte

Un autre coup de filet à mettre à l’actif des services de sécurité marocains qui sont en permanence sur leurs gardes. Leur vigilance n’est plus à démontrer. Procédant par anticipation ils parviennent à déjouer les multiples plans terroristes qui visent la sécurité de notre pays.

A preuve, le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST) a fait échec à un plan terroriste dangereux ourdi par un réseau jihadiste appartenant à Daech.

Selon un communiqué de presse du ministère de l’Intérieur, ce réseau terroriste se compose de sept personnes opérant dans les villes d’El Jadida, Salé, El Gara, la commune rurale Boulaâouane (province d’El Jadida), et douar Maatallah (caïdat Ouled Zoubir, cercle Oued Amlil, province de Taza).

« Cette opération sécuritaire, qui s’inscrit dans le cadre des efforts de surveillance des menaces terroristes qui visent la sécurité du Royaume, a permis la découverte d’une planque aménagée par le cerveau de cette cellule terroriste à El Jadida en vue de préparer des opérations terroristes ciblées dans le Royaume à l’instigation de dirigeants de Daech opérant sur la scène irako-syrienne et en Libye » a précisé, le communiqué de presse de l’Intérieur relayé par MAP.

Les armes qui ont été saisies lors de cette opération policière prouvent la dangerosité dudit réseau terroriste. Ainsi, les services de sécurité ont procédé « à la saisie d'armes à feu, dont un pistolet mitrailleur muni de lunettes à vision nocturne infrarouge et 7 pistolets, d'une importante quantité de munitions, 4 couteaux de grand format, deux appareils de télécommunication, ainsi que des pantalons treillis militaires, des bâtons télescopiques, des équipements et substances chimiques et des liquides suspects servant probablement à la fabrication d’explosifs et deux gilets dotés de ceintures explosives », ajoute la même source, précisant que « ces objets suspects seront analysés au laboratoire de la police scientifique et technique pour en déterminer la nature ». La même source a ajouté que «les membres de cette cellule ont planifié de recruter davantage d’éléments jeunes et de les embrigader en vue de commettre des opérations destructives qui feraient le plus grand nombre de victimes afin de semer la terreur parmi les citoyens et porter atteinte à la stabilité du pays».

Cette nouvelle opération policière réussie intervient quelques jours après celle qui s’est soldée par le démantèlement d’une bande criminelle spécialisée dans le vol et la spoliation des biens d'autrui, qui compte des repris de justice, s'activait dans les villes de Fès, El Jadida et Bni Drar aux environs d'Oujda. La tête pensante de cette bande criminelle est un partisan de Daech.

Avec toutes ces opérations menées récemment, les services de sécurité ont fait preuve de l’efficacité de sa stratégie visant à épargner au Royaume des attaques terroristes. Ces services ont pu démanteler depuis l’année 2015, selon des statistiques fournies par le directeur du BCIJ, Abdelhak Khiame fin de l’année 2016, plus de 40 cellules terroristes.

Depuis la création du BCIJ, les services de sécurité ont opté pour une stratégie d’ouverture en communiquant sur toutes les opérations policières visant à démanteler des réseaux jihadistes et terroristes. D’aucuns diront que cette stratégie de communication pourrait susciter une certaine panique, voire un sentiment d’insécurité.

Rien n’est moins vrai, soutiennent des observateurs avertis surtout que les interventions du BCIJ sont couronnées de succès et ont, de ce fait, l’avantage de rassurer les citoyens comme les visiteurs du Maroc.