Sensibilisation des étudiants à l’importance de l’entreprenariat

L’ANAPEC a organisé en partenariat avec l’Université Ibn Zohr la cérémonie d’ouverture de la Semaine emploi pour l’étudiant sur le thème: «L’entreprenariat : levier de la promotion de l’emploi » le 24 avril courant au nouveau Complexe universitaire Ibn Zohr à Agadir.

Cette cérémonie a été marquée par l’inauguration de la nouvelle Agence universitaire ANAPEC située au sein de l’Université Ibn Zohr.

En marge de cette cérémonie, plusieurs conventions de partenariat ont été signées entre l'ANAPEC et ses partenaires, notamment l'Université Ibn Zohr, le Conseil de la région Souss-Massa, la wilaya de la région Souss-Massa, la CGEM, le CRI, ainsi que des entreprises privées de la région.

Organisée cette année, du 24 au 29 avril 2017, dans toutes les villes du Royaume, la Semaine emploi pour l’étudiant connaît la visite de l’ANAPEC des centaines d’écoles et établissements universitaires, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle. Ce rendez-vous se déroule sous forme de stands et ateliers au profit des étudiants.

Cet événement constitue une occasion pour l’ANAPEC de se rapprocher des futurs chercheurs d’emploi dans le but de connaître leurs attentes et de leur faire découvrir l’ensemble des services qu’elle met à leur disposition.

Soulignons que la thématique choisie cette année vise à sensibiliser les étudiants sur l’importance de l’entreprenariat à travers des ateliers spécialisés et des séances d’information.