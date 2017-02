Sensibilisation au don et à la transplantation d’organes : Des journalistes du monde entier réunis à Istanbul

Durant trois jours, du 25 au 27 janvier 2017, Istanbul a accueilli plus de 30 journalistes de plusieurs pays, tels que la Roumanie, la Moldavie, la Macédoine, le Kosovo, l’Iran et le Maroc suite à une invitation de la Fondation de transplantation d'organes de Turquie, et ce dans le cadre du Réseau international de transplantation d’organes, pour diagnostiquer la situation du don et de la transplantation des organes, en Turquie et dans le monde, élaborer un plan de sensibilisation collectif, et participer à une large campagne pour encourager les gens à s’inscrire dans les registres du don dans chaque pays afin de sauver des vies.

Les participants à cet événement sanitaire ont rendu visite le premier jour à l'Université des sciences de la santé, où ils ont pu rencontrer son recteur, le professeur Cevdet Erdöl, qui a donné des informations sur les étapes historiques de cet établissement universitaire, le nombre annuel des docteurs turcs et étrangers qui obtiennent leurs diplômes, ainsi que les partenariats signés avec d’autres pays pour bénéficier de l’expérience turque. Pr Cevdet Erdöl a aussi profité de cette rencontre pour inviter les étudiants marocains à poursuivre leurs études en Turquie, à l’instar de leurs camarades soudanais et somaliens.

La délégation de presse a aussi visité l'Hôpital Acıbadem à Atakent. Les responsables dudit hôpital ont présenté leurs expériences dans le domaine de la santé ainsi que la situation du don et de la transplantation d'organes. Ils ont déclaré que le nombre d’opérations chirurgicales a éteint 4906, chiffre qui reste faible par rapport à la liste d’attente, comme dans d’autres pays, car il y a 25 mille personnes inscrites qui ont besoin d’organes, et dont plusieurs sont menacées de mort.

Cet important événement a connu la participation de plusieurs personnalités du monde de la médecine, du milieu universitaire et des médias, qui ont débattu de plusieurs sujets, tels le rôle des médias dans la transplantation et le don d'organes, la communication sur la santé, la lutte contre le commerce d'organes, et ont suivi des témoignages de donneurs et de receveurs d'organes et leurs familles, qui ont raconté leurs expériences.

Le professeur Cemal Ata Bozoklar, membre du conseil de la Fondation de transplantation d'organes de Turquie (TONV), et coordinateur du projet ITN, (Projet du réseau international de transplantation d'organes), a précisé que ce projet quinquennal qui a démarré en 2015 et couvrant 70 pays, y compris le Maroc, est le plus grand projet de santé dirigé dans le cadre de la politique d'ouverture de la Turquie sur le monde en ajoutant qu’il est mené par 5 universités et 5 organisations professionnelles non gouvernementales. Il a également indiqué que ce travail a été réalisé par l'assistance technique internationale et la coopération, tout en soulignant que la fondation espère que les journalistes participants prennent contact avec les responsables de santé pour s’enquérir de la situation du développement du don et de transplantation d'organes dans leurs pays respectifs et contribuer à la sensibilisation du grand public.