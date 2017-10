Senior Tour de golf

La Fédération Royale marocaine de golf a organisé les 30 septembre et 1er octobre la 5ème étape du Senior Tour sur le Noria Golf Club à Marrakech, et ce après les étapes de Mohammedia, Tanger, du Palm Golf de Marrakech et du Golf Tazegzout d’Agadir.

Près de 100 golfeurs et golfeuses ont participé à cette 5ème étape et Alaoui Abdellaoui Moulay Rachid qui représentait la Fédération n’a pas manqué de souligner l’excellence des performances.

Résultats Net (Messieurs)

1er El Ouardighi Saïd (Les Dunes Agadir) : 66-74 = 140

2ème Kadri Abdeljalil (Les Dunes Agadir) : 65-75 = 140

3ème Mokhtari Ahmed (Saïdia Les Lacs) : 72-69 = 141

Résultats Brut (Messieurs)

1ère Blanchard Nicolas (Royal Golf de Marrakech) :70-79 = 149

2ème Baron Daniel (Club Al Baraka Marrakech):70-79 = 153

3ème Delrieux Jean-Marc (Samanah Country Club) :76-78 = 154

Résultats Net (Dames)

1er Bornhauser Caroline (Samanah Country Club): 76-74 = 150

2ème Leullier Salfati Monique (Noria Golf Club) : 81-79 = 160

3ème Jannel Martin Martine (Amelkis Golf Club) : 88-79 = 167

Résultats Brut (Dames)

1ère Bornhauser Caroline (Samanah Country Club): 83-81 = 164

2ème Leuilier Salfati Monique (Noria Golf Club) : 91-89 = 180

3ème Jannel Martin Marie Claude (Amelkis G.C.) : 109-100= 209

A la lecture de ces résultats, on peut constater que les performances de ces golfeurs seniors n’ont rien à envier à celles des autres catégories d’âge.

Les 28 et 29 octobre sur le Golf de Saïdia Les Lacs, la saison 2017 se clôturera avec le Championnat du Maroc senior avec de beaux matchs en perspective.