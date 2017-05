Senior Tour de golf : El Kebir Haggouch, un seigneur chez les seniors

Il s’y est mis il n’y a même pas trois ans. Et déjà, non seulement les parcours du golf, avec ses 9 ou 18 trous, ses coups sous le par comme ceux, au-dessus, ses handicaps… n’ont plus de secret pour lui, mais il est même parvenu à s’imposer en champion.

Rien d’étonnant quand on connaît la rage de vaincre qui anime depuis toujours El Kebir Haggouch qui, plus est, quand il met le cœur à l’ouvrage, le succès est à coup sûr au bout. Ne l’a-t-il pas admirablement prouvé tout au long d’une décennie quand, en tant que directeur du Grand Prix Hassan II de tennis, il a grandement contribué à assurer à ce grand tournoi ATP toutes ses lettres de noblesse ?

La reconversion de ce Rajaoui irréductible s’est faite de fort belle manière. Déjà champion national au Senior Tour de golf dans la catégorie « Seniors 2 » (65 ans et plus… Eh oui ! Ba Lhaj El Kebir !) l’année dernière, il vient de récidiver à Agadir, en s’imposant au classement net, auteur de 143 (60,83)…

Et comme jamais deux sans trois, le double champion est vivement attendu pour la prochaine édition. Bon vent !