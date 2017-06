Semaine nautique de M’diq

La 14ème édition de la Semaine nautique internationale de M'diq (SNIM) aura lieu, du 19 au 23 juillet, à l’initiative du Royal Yacht Club de M’diq, indiquent les organisateurs.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement est organisé à l’occasion de la Fête du Trône, sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de voile, en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la préfecture de M’diq-Fnideq et la municipalité de M'diq, en partenariat avec l'ARIH Tétouan et le club nautique de Fuengirola CNF en Espagne.

Plusieurs disciplines seront programmées au cours de cette manifestation internationale, à savoir, les courses à barques à rames, de kayak, les régates de bateaux habitables et de la voile légère.

Cet évènement à caractère sportif, social et touristique, qui connaîtra la participation de plusieurs pratiquants des sports nautiques en provenance d’Amérique, d’Afrique, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie, sera piloté par des jurys internationaux, membres de la Fédération internationale de voile "ISAF".

Cette régate connaît la présence d’un nombre croissant de bateaux marocains y compris la Marine Royale marocaine. La traditionnelle course des barques à rames réservée aux pêcheurs, accompagnée d’une panoplie d’activités socio-éducatives, culturelles et touristiques, animeront le village SNIM installé sur la corniche.

Au menu du programme de cet événement figure, en outre, une campagne de sensibilisation à la protection et la préservation de l'environnement maritime.