Seconde édition du Festival de Fès de diplomatie culinaire

La 2-ème édition du Festival de Fès de diplomatie culinaire, organisée du 27 au 30 avril par l’agence d’ingénierie culturelle “Parchemins concepts” sous le signe “Diplomatie culinaire dans le monde méditerranéen : Les recettes de Ziryâb”, a été rehaussée, dimanche, par un déjeuner champêtre des mille convives.

Quelque mille convives représentant notamment des pays des deux rives du bassin méditerranéen ont pris part ainsi à la cérémonie de clôture marquée par une exposition et dégustation de produits du terroir de la région Fès-Meknès ainsi que des shows gastronomiques inédits.

Sous des tentes berbères installées en plein air près de Sefrou, les convives ont ainsi échangé sur les questions liées aux cultures méditerranéennes, avant d’applaudir des artistes qui, à travers leurs chants amazigh et hébraïque, ont fait plonger les mélomanes dans un monde de paix, de bonheur et de retrouvailles, a déclaré, à la MAP, le président du conseil provincial de Sefrou, M’hamed Azelamt.

Pour les organisateurs, ce festival est désormais un “nouveau produit culturel de la cité idrisside qui s’annoncera avec le printemps pour inviter les différentes cultures méditerranéennes à se mettre “autour d’une table” pour évoquer leurs patrimoines et cultures communes et susciter un dialogue entre les deux rives du bassin méditerranéen.

Le festival a connu la participation de la grande chef marocaine Najat Kanaache. Saluée par le New-York Times et le Wall Street Journal, Mme Kanaache est détentrice de plusieurs prix internationaux. Après une belle carrière internationale et des expériences auprès des plus grands chefs, cette native de Taza a décidé de s’investir principalement dans la promotion de la gastronomie marocaine.

Selon la direction chargée des affaires culturelles de l’ONU à Genève, le Festival de Fès de diplomatie culinaire figure pleinement en ligne avec les valeurs des Nations unies.