Schwarzie reprend du service

Le prochain volet de la saga "Terminator" sortira dans les salles américaines en juillet 2019. Un film dans lequel l'âge d'Arnold Schwarzenegger, tout jeune septuagénaire, sera assumé. He's really back ! Le prochain volet de la saga Terminator possède désormais une date de sortie en salles américaines : ce sera pour le 26 juillet 2019. Réalisé par Tim Miller (Deadpool) et produit par James Cameron, le long métrage, qui sera une suite directe à Terminator 2, verra le retour d'Arnold Schwarzenegger dans son rôle iconique mais également celui de Linda Hamilton dans la peau de Sarah Connor.

Dans un entretien accordé au site The Hollywood Reporter, Tim Miller a par ailleurs indiqué que l'âge de Schwarzie (qui a récemment fêté ses 70 ans) ne serait pas un problème dans le nouvel opus de la saga SF. "James Cameron a dit que l'extérieur vieillissait mais que l'intérieur restait le même. Enfin pour ce qui est de l'intérieur, pas le cerveau, pas au niveau des émotions et de l'intellect, car il aura évolué. Ce sont des machines qui apprennent. Mais c'est une manière de le rendre différent de ce qu'il était", déclare-t-il."Je pense que nous devons assumer son âge, et c'est ce qui va rendre tout ça intéressant et original pour les fans."