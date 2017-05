Scènes de liesse à Oued Zem

Des scènes de liesse et de joie ont animé les rues de la ville de Oued Zem après la montée historique du Rapide Club de Oued Zem (RCOZ) à la Botola Maroc Telecom D1 suite à sa victoire samedi face au Wydad sportif Témara (1-0) .

Le RCOZ n'avait d’autre choix que la victoire lors de cette rencontre comptant pour la 30e et dernière journée de la Botola Maroc Telecom D1 de football, offrant ainsi au public local l'occasion de savourer ce grand exploit tant attendu depuis la création du club dans les années 20.

Les supporters du club, venus en masse encourager leur équipe, tout comme le wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Mohamed Dardouri et les différents acteurs et anciens joueurs de la ville, ont scandé des chants à la gloire de leur équipe qui a décroché l'un des deux tickets de la montée en D1 après celui obtenu par le Racing club de Casablanca (RAC).

Après les célébrations organisées à l'intérieur du stade qui ont duré environ deux heures, les supporters qui ont laissé exploser leur joie au coup de sifflet final de la rencontre face au Wydad Témara, sont ensuite descendus dans les rues de Oued Zem pour fêter cette montée aux côtés des membres de la communauté marocaine établie à l'étranger qui ont déferlé eux aussi dans les artères de cette ville en hissant le drapeau du club.

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur du RCOZ, Mohamed Bakkari, a déclaré à la presse que le match face au Wydad Témara était très difficile en raison de la forte pression qui pesait sur ses joueurs qui ont réalisé leur rêve d'accéder en D1.

Pour le coach du club, les joueurs ont fait montre d’une discipline tactique tout au long de la saison grâce aux consignes qui leur ont été données et aux efforts du staff technique ainsi qu’au soutien du bureau dirigeant depuis la première journée de la saison. Les matchs de la saison étaient d'un niveau élevé eu égard à la qualité des équipes engagées, a-t-il estimé, ajoutant que l'équipe de Oued Zem connaîtra des changements au niveau de l'effectif pour être à la hauteur et au niveau des équipes de la D1, au cours de la saison prochaine.

De son côté, le président du club, Amine Nouara, a affirmé que le bureau dirigeant avait élaboré un programme bien défini dès le début de la saison pour jouer les premiers rôles, ce qui s'est traduit par la montée historique en D1.

La bonne gestion de l'équipe et l'esprit combattif des joueurs en plus des encouragements des supporters ont contribué au succès du projet de l'équipe en l'occurrence la montée en D1, a-t-il indiqué.

Le RCOZ a assuré sa montée en D1 après s'être classé en tête du championnat D2 avec 50 points (13 victoires, 11 nuls et 6 défaites).

Fondé en 1926, le RCOZ était appelé à l'époque Rapid Coton Oued Zem avant de changer de nom.