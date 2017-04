Scarlett Johansson rencontre son incroyable sosie de 72 ans

Dans une vidéo, Scarlett Johansson s’adresse à « mamie Géraldine », son double de 72 ans découvert sur les réseaux sociaux, et l’invite à faire la fête.

Le 18 avril, un internaute américain postait une photo de sa grand-mère sur le site Reddit et faisait remarquer aux utilisateurs de ce forum qu’elle ressemblait trait pour trait à Scarlett Johansson. Prise en photo en 1967 à Tulsa aux États-Unis, Geraldine avait alors 22 ans et était «complètement bourrée », comme l’explique son petit-fils en légende. La ressemblance est indé-niable et troublante. Après avoir suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, l’histoire a fini par arri-ver aux oreilles de l’actrice de 32 ans. Scarlett Johansson a souhaité s’adresser à son double de 72 ans dans une video YouTube : « Geraldine, je ne peux pas vous dire combien j’ai été inondée d’emails et de messages m’expliquant combien on se ressemblait. Il fallait que je regarde la photo pour le voir de mes propres yeux… et waouh !, a commenté la star, tout sourire face à la caméra. Je veux vous rencontrer en personne !» L’actrice de Lucy ne s’est pas arrê-tée là : « On m’a dit que vous étiez bourrée comme une queue de pelle quand vous avez pris cette photo, je voudrais donc vous voir dans le même état, je voudrais partager ma tête pompette avec vous. Allons boire un verre Geraldine. Je vais vous inviter… » Rien que ça !

Dans la suite de la vidéo, la muse de Woody Allen propose à « Mamie Geraldine », comme elle la surnomme, de l’accompagner au cinéma voir Rough Night, le nouveau long-métrage dans lequel elle joue. Le film de Lucia Aniello, qui sortira le 16 juin prochain, raconte l’histoire d‘une bande de filles fêtardes qui tue un homme par accident lors d’un enterrement de vie de jeune fille. « Je vous invite, tout sera à mes frais, a assuré Scarlett Johansson. On se voit au bar. Je vous attends de pied ferme ! » Un défi que la principale intéressée, ravie, se dit prête à relever selon son petit-fils. On veut des images !