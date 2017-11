Sandra Bullock en politicienne

L'actrice germano-américaine Sandra Bullock a décroché le rôle principal dans la prochaine production de Todd Black, intitulée « Let Her Speak ». Cette star hollywoodienne incarnera une sénatrice démocrate.

D'après Deadline, la comédienne Sandra Bullock sera l'héroïne du film centré sur la sénatrice démocrate américaine Wendy Davis. Baptisée « Let Her Speak », cette réalisation, portée par l'une des stars de « Gravity », sera produite par les studios Escape Artists et ShowKat Productions.

Dans le film « Let Her Speak », cette comédienne, déjà annoncée au casting de « Bird Box », prêtera ses traits à la politicienne Wendy Davis. Cette dernière représente, depuis 2008, la 10e circonscription au Sénat du Texas. En 2013, elle avait réussi à repousser in extremis le vote d'une loi concernant l'avortement.

« Let Her Speak » sera axé sur une action menée par cette politicienne. Cette dernière avait empêché le vote d'une loi interdisant le droit à l'avortement dans l'État républicain. Son courage a été salué par le président Barack Obama en personne. Ce fait est raconté dans le livre « Let Her Speak: Transcript of Texas Sate Senator Wendy Davis's June 25, 2013, Filibuster of the Texas State Senate ».

En attendant ce film, les cinéphiles retrouveront Sandra Bullock sur le grand écran dans « Ocean's Eight », le 13 juin 2018. Réalisé par Gary Ross, ce long-métrage est centré sur le vol d'un collier au Metropolitan Museum of Art de New York.