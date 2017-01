Sanae Achahbar et Said Rbina remportent le semi-marathon international de Fès

Les marathoniens Said Rbina (Ksar El Kébir) et Sanae Achahbar (Benguerir) ont remporté avec brio le 2ème semi-marathon international de Fès, disputé dimanche sur une distance de 21 km.

Said Rbina, chez les hommes, a réussi à franchir la ligne d'arrivée en 01 h 03 mn 44 sec, devançant le représentant de la ville d’Azrou, Taoufiq Aalam (01 h 03mn 46 sec) et Khakid Lemceyeh de la ville de Fès (01 h 04mn 22sec).

Côté femmes, la course a été dominée par Sanae Achahbar de Benguerir qui a signé un temps de 01 h 16 mn 44sec, suivie de deux représentantes de la ville de Fès, en l’occurrence, Sanae El Mansouri (01h 17mn 28sec) et Aicha Darif (1H 18mn 55sec).

La course de 10 km programmée lors de ce semi-marathon qui a enregistré la participation de quelque 2000 athlètes marocains et étrangers, a été remportée par de Hamza Sahli de Rabat, auteur d’un chrono de 29mn 08sec. Les deuxième et troisième positions sont revenues à Hicham Amghar de Guerssif (29mn 28sec), et Mehdi El Bannouri de Tiflet (29mn 55sec).

Initié par l’association "Elite Running Club Fès", cet événement sportif a été rehaussé par la remise de coupes et de présents aux vainqueurs, lors d’une cérémonie grandiose qui s’est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la wilaya de la région Fès-Meknès, des élus et de plusieurs potentialités sportives.

Selon les organisateurs, cette 2ème édition qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de la pratique du sport en plein air en général et le marathon en particulier constitue également une occasion pour les participants de croiser le fer entre eux, et de découvrir le charme de la cité idrisside, Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1980.