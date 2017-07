Salon national des produits du terroir à Agadir

Le Salon national des produits du terroir a ouvert ses portes jeudi à Agadir avec la participation de près de 150 exposants du Maroc et de l'étranger, notamment en provenance d'autres pays d'Afrique. Cette manifestation, qui est à sa cinquième édition, se veut cette année une occasion pour faire le point sur les enjeux du développement et de la mise en valeur des produits du terroir dans un contexte de changement climatique.

Placé sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le salon de quatre jours, organisé par l'Association éponyme en collaboration avec la Chambre d'agriculture Souss-Massa, se tient sous le thème : "La valorisation des produits du terroir, une contribution locale face aux changements climatiques". Sur la place Al Amal, au cœur de la ville, une foire étalée sur une superficie de 3600 m2 réunit les exposants de la région et du reste du Maroc pour mettre en valeur toute la richesse et la diversité de ces produits comme le miel, l'huile d'olive et d'argan, le fromage de chèvre, l'amande, le safran, les dattes, les plantes aromatiques et médicinales, le couscous, l’huile de cactus....

La particularité de cette édition consiste en la participation de plusieurs autres pays du continent comme le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, la Tunisie, ainsi que de l'Espagne. Outre les espaces de vente, le programme de la manifestation s'articule autour d'ateliers scientifiques sur des thèmes relatifs à la production, la valorisation, la commercialisation des produits du terroir et à l'impact du développement des différentes filières sur l'atténuation du réchauffement du climat. Au Maroc, la diversité culturelle transmise à travers les générations et la grande richesse en biodiversité reflétée par la multitude des écosystèmes écologiques, ont fait du Royaume une vitrine riche en produits du terroir, dont plusieurs sont endémiques.

Leur essor constitue aujourd'hui un important levier pour le développement local. Pour ses organisateurs, ce salon s'inscrit dans la droite ligne des objectifs du Plan Maroc Vert concernant le développement des produits du terroir par la mise en place d'une plateforme d’échange des expériences et des idées entre professionnels et la promotion et la commercialisation auprès du grand public.