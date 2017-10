Salon des produits agricoles et du terroir à Boujaâd

Un Salon des produits agricoles et du terroir s'est ouvert mercredi, à Boujaâd, en marge du Moussem religieux du saint Sidi Bouaabid Charki. Organisée à l'initiative de la direction provinciale de l'agriculture de Khouribga et la Chambre régionale d'agriculture, cette manifestation est placée sous le signe: "Patrimoine spirituel et culturel et levier de l'économie solidaire".

35 exposants représentant des associations et des coopératives œuvrant dans le secteur agricole et des produits locaux dont regorge la région de Béni Mellal-Khénifra prennent part à ce salon qui se veut une plateforme d'échange d'expériences pour faire connaître et promouvoir les produits agricoles et du terroir.

De nombreux stands dédiés aux produits du terroir témoignent des progrès réalisés avec l'appui du Plan Maroc Vert (PMV) qui contribue à la valorisation, la promotion et la commercialisation de filières comme le miel, le couscous, les figues sèches, les figues de Barbarie, l'huile d'olive, les fromages de chèvre et de vache, les plantes médicinales et aromatiques...

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l'agriculture, Larbi Temmah, a indiqué que le Salon ambitionne de contribuer à valoriser les produits agricoles de la région, de faire connaître les produits des associations et coopératives agricoles en vue de les promouvoir et les commercialiser tout en créant une dynamique économique et commerciale qui permet aux exposants d'accroître leurs revenus.

Une délégation composée notamment de Mohamed Saâd Eddine Samij, chargé de mission à la Chambellanie Royale, du wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Mohamed Derdouri, du gouverneur de la province de Khouribga, Abdellatif Cheddali, et du président de la région de Béni Mellal-Khénifra, Brahim Moudjahid, a visité les différents stands du Salon où des explications lui ont été fournies sur les différents produits exposés.

Un don Royal a été remis, au profit des chorfas descendants du saint Sidi Abou Abdellah Mohamed Charki, à l'occasion de l'ouverture du Moussem religieux organisé par le conseil municipal de la ville en partenariat avec la Zaouia Cherkaouia.

Des profits sociaux ont également été distribués à 173 récitants du Saint Coran et à 40 enfants orphelins, ainsi qu'une aide financière à 20 personnes atteintes de maladies chroniques, outre 10 chaises roulantes remises au profit de personnes à besoins spécifiques.

Le Moussem de Bejaâd, organisé par le conseil municipal en partenariat avec la Zaouïa Cherkaouia jusqu'au 8 octobre, constitue une occasion pour mettre en exergue les valeurs religieuses et l'identité culturelle de la Zaouïa, préserver et valoriser le patrimoine culturel de la ville, et promouvoir les sites historiques et touristiques dont regorge la région. Ce rendez-vous annuel, qui commémore le fondateur de la Zaouïa, contribue aussi à stimuler la dynamique économique et commerciale au niveau de la ville.