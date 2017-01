Salomon Kalou annonce sa retraite internationale

L'ailier de la Côte d'Ivoire Salomon Kalou, 31 ans, a annoncé sa retraite internationale après la défaite de son équipe contre le Maroc (1-0).

"J'ai 31 ans, c'est ma 6e CAN. J'ai fait une finale et j'en ai gagné une autre. Maintenant cela ne s'est pas bien passé. Il y a des jeunes comme (Franck) Kessié, (Wilfried) Zaha... Je pense qu'ils sont le futur du football ivoirien. Je leur souhaite bonne chance", a déclaré Kalou, au moment de recevoir son prix d'homme du match.

L'ancien joueur de Chelsea et de Lille a failli être à l'origine de l'ouverture du score pour son équipe: d'abord en glissant une passe parfaite dans l'intervalle pour Zaha, qui manquait toutefois son duel (37e), puis en butant à bout portant de la tête sur le décisif Munir après une déviation de Bony (42e).

Kalou, qui a connu sa première sélection avec les "Eléphants" en 2007, a été sacré champion d'Afrique en 2015 avec la Côte d'Ivoire et compte 89 sélections. Il évolue aujourd'hui au Hertha Berlin.