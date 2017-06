Saisie et destruction de produits alimentaires impropres à la consommation dans la région de Fès-Meknès

Une quantité de plus de 6 tonnes de produits alimentaires, jugés impropres à la consommation, a été saisie et détruite durant la première dizaine du mois de Ramadan dans la région de Fès-Meknès, selon la direction régionale de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Les brigades mobiles de contrôle de l’ONSSA ont réalisé, au cours de cette période du mois sacré, quelque 373 sorties au cours desquelles 658 visites ont été effectuées au niveau de 1.424 points de vente.

Les actes de contrôles réalisés à cette occasion ont donné lieu à 31 procès-verbaux de prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses et à 468 actions de sensibilisation en matière d'entreposage des produits alimentaires, d'étiquetage et des conditions d'hygiènes.

Ces opérations de contrôle ont abouti à la saisie du circuit de commercialisation et la destruction de 3.777 kg de viandes rouges et d’abats, de 660 kg de produits de pêche, 498 litres de produits laitiers, 234 kg de conserves végétales, 188,4 litres de jus, nectars et boissons gazeuses et 181 kg de produits de la ruche.

Il a été procédé aussi à la destruction de 152 kg de produits de la minoterie, 127 kg de produits à base de viandes (charcuterie), 84 kg de viandes blanches, de 74 kg de fruits secs et de préparations sucrantes, 42 litres d’huiles de table, 258 kg des produits alimentaires reconnus périmés ou impropres à la consommation.

Afin de protéger la santé du consommateur, les services de contrôle de l'ONSSA, à travers toutes les régions du Royaume, renforcent leurs actions de contrôle des produits alimentaires les plus consommés durant la période estivale et le mois sacré de Ramadan.