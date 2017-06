Saisie et destruction de denrées alimentaires impropres à la consommation

Les commissions locales de contrôle ont procédé, au cours des cinq premiers jours de Ramadan, à la saisie et la destruction de 23 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, dont des dattes et des fruits secs (4 tonnes), des boissons et des jus (4,5 tonnes) et d'autres denrées alimentaires parmi les plus consommées au cours du mois sacré (7,3 tonnes).

Selon un communiqué du ministère des Affaires générales et de la Gouvernance publié à l'issue de la réunion, jeudi à Rabat, de la commission interministérielle chargée du contrôle, du suivi des prix et de la situation d'approvisionnement du marché national, les commissions locales de contrôle de la qualité ont effectué des opérations de contrôle dans 9.920 points de vente, qui se sont soldées par l'enregistrement de 628 contraventions en matière de prix et de qualité des denrées alimentaires, de même qu'elles ont pris toutes les mesures juridiques et administratives contre les contrevenants.

Concernant l'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires, la commission mixte de contrôle a, après avoir passé en revue les rapports reçus par les différentes préfectures et provinces du Royaume, enregistré avec satisfaction la quantité suffisante de ces produits dans les marchés nationaux.

La commission a également enregistré une stabilité des prix de la plupart des denrées alimentaires au niveau national, à l'exception des pois chiches et des tomates, qui connaissent une demande croissante au début du mois sacré.

Aussi, et dans le but de préserver la santé, la sécurité du consommateur et son pouvoir d'achat en contrôlant et réprimant tous les contrevenants, le ministère a mis à la disposition de l'ensemble des citoyens des numéros (05.37.68.73.00/08) pour dénoncer tout non-respect des prix ou de la qualité des denrées alimentaires, a ajouté la même source.