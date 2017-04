Saisie et destruction de 478 tonnes de produits impropres à la consommation en mars

Un total de 478 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation a été saisi et détruit au cours du mois de mars 2017 au niveau national, selon l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Il s'agit principalement de viandes rouges et blanches (320T), de produits de la pêche (152T), de lait et dérivés (2T) et de divers produits alimentaires (4T), précise l'ONSSA dans un communiqué, faisant état de la transmission au parquet de 257 dossiers pour jugement.

A l'importation, la quantité des produits alimentaires ayant été refoulés pour non-conformité aux exigences réglementaires en vigueur s’est chiffrée à 9.424T, indique le communiqué, ajoutant que 4.653 certificats d’admission ont été délivrés, et ce à l'issue du contrôle de près de 1.300.000T.

Concernant les produits exportés, le contrôle a concerné 348.850T de produits alimentaires, fait savoir l’ONSSA, notant que le nombre de certificats sanitaires et phytosanitaires délivrés à cet issu s’est établi à 9.926.

Par ailleurs, les services de l’ONSSA ont procédé à la délivrance de 72 agréments et autorisations sanitaires aux établissements et entreprises alimentaires, soit un total général de 5.146 établissements agréés et autorisés à ce jour, et à la réalisation de 1.150 visites sanitaires de suivi pour vérifier le respect et le maintien des exigences sanitaires dans les établissements déjà agréés et autorisés par l’Office.

Ces services ont également effectué 350 visites d’inspection lors des opérations de certification ou d’enquêtes sanitaires, délivré 29 certificats d’agrément ATP pour le transport international et 797 certificats d’agrément sanitaire pour le transport national des produits périssables.

Ils ont aussi suspendu les agréments sanitaires de 06 établissements et retiré ceux de 02 établissements pour non-conformité aux exigences réglementaires en vigueur.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du programme préventif de l’ONSSA et conformément aux dispositions de la loi 28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.