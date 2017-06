Saham Assurance fixe son dividende 2016 à 40 DH/action

Au titre de l’exercice 2016, la Compagnie Saham Assurance a décidé la mise en distribution d’un dividende dont le montant brut est de 40 dirhams par action, payable à partir du mois de juillet 2017, a rapporté la MAP.

Après avoir passé en revue l’activité de la Compagnie durant l’année 2016, l’Assemblée générale ordinaire (AGO) des actionnaires, réunie en mai dernier, a voté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration (CA), souligne le pôle Assurance du Groupe Saham dans un communiqué post-AGO.

L’Assemble générale a approuvé le rapport de gestion du CA, les rapports des commissaires aux comptes et a donné quitus aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice écoulé, relève la Compagnie dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca.

L’AGO a également approuvé les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2016 tels qu’ils ont été présentés dans les rapports des commissaires aux comptes, ajoute la même source.

Et de noter que les comptes de la société, audités et arrêtés au 31 décembre 2016, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, tels qu’ils ont été publiés préalablement à la tenue de l’AGO des actionnaires, n’ont fait l’objet d’aucune modification.

En 2016, Saham Assurance a réalisé un résultat net en baisse de 17,2% à 282 millions de dirhams (MDH), en raison du paiement d'une charge fiscale exceptionnelle de 130 MDH, liée à un contrôle fiscal au titre de l'IS, l'IR, la TVA et les droits d'enregistrement et de timbres, au titre des exercices allant de 2012 à 2015.

Pour sa part, le chiffre d'affaires global de la Compagnie affiche une hausse de 16,4% à 4,39 milliards de dirhams.