Safi à l’heure de l’art de l’Aïta

La 16ème édition du Festival national de l’art de l’Aïta, qui constitue une opportunité pour valoriser et préserver le patrimoine culturel immatériel marocain, s'est ouverte vendredi à Safi.

Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI par le ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la préfecture de Safi, ce festival s’inscrit dans le cadre des initiatives du ministère visant à pérenniser le patrimoine immatériel et mettre en valeur les expressions artistiques de ce patrimoine, développées par les cheikhs pionniers de cet art populaire.

Dans une allocution, le représentant du ministère de la Culture, Mohamed Kharraz, a souligné que de telles manifestations culturelles s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de ce département visant la mise en valeur du patrimoine culturel.

Il a, également, fait savoir que l’organisation de cette édition constitue un moment d'hommage à l’art authentique marocain et aux artistes qui ont contribué à la promotion de cet art musical populaire.

L'ouverture de ce festival, qui a connu la présence, notamment du secrétaire général de la préfecture de Safi et du directeur régional de la culture à Marrakech, Azzeddine Karra, a été marquée par la participation de plusieurs artistes de l’art populaire et par un hommage rendu à Boujemaa Ben Aguida et Jemiaa El Aouni, en guise de reconnaissance de leurs efforts pour la préservation de ce patrimoine culturel populaire.

Au programme de cette manifestation, figurent plusieurs activités culturelles et artistiques, notamment des soirées musicales animées par les cheikhs et les jeunes talents de l’art de l'Aïta et une conférence autour de cet art ancestral.