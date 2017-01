Sabi se distingue d’entrée

Le golfeur professionnel Abdelhaq Sabi, sociétaire du Royal golf Anfa Mohammedia (RGAM), a remporté, vendredi, l'Open Attijariwafabank 1, première épreuve de la saison, disputée du 4 au 6 janvier 2017, indique l'Association du Trophée Hassan II de golf (ATH). Sabi s'est distingué en dominant les autres professionnels avec trois excellentes cartes (68-73-67) et totalise ainsi un score de 8 sous le Par (208). Il devance d'un point Ahmed Marjan (Royal Golf Dar Essalam de Rabat) auteur d'un score de 209 (-7). Younès El Hassani du Royal country club de Tanger complète le Top 3 de l'étape avec un score de 213 (-3).

Fayçal Serghini (RGAM) et Yacine Touhami (Royal Golf d'Agadir), qui a disputé son premier tournoi avec les pros, terminent respectivement 4e (216) et 5e (220).

Lors de cette nouvelle saison, l'ATH a décidé de reconduire "La Course au Trophée" qui permet aux deux meilleurs joueurs nationaux du classement de l’Ordre du Mérite à la veille le du Trophée de bénéficier de deux invitations pour jouer l'Open Attijariwafabank.

"Cette épreuve qui a connu un grand succès est un excellent début de saison", estime l'ATH.