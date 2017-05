SIMOB Tanger 2017 veut booster le secteur de l'immobilier

Quelque 150 exposants et pas moins de 20.000 visiteurs sont attendus au 2ème Salon de l'immobilier et du bâtiment "SIMOB Tanger 2017", prévu du 13 au 16 juillet à Tanger, ont annoncé récemment les organisateurs.

Organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCISTTA), en collaboration avec le Centre régional d'investissement et en partenariat avec le groupe "Mission conseil", le salon constitue désormais un véritable carrefour de rencontres entre les institutionnels et les professionnels du domaine de l'immobilier, du bâtiment et des services, ont précisé les organisateurs lors d'une conférence de presse destinée à la présentation de cet évènement.

Selon le président de la CCISTTA, Omar Morro, cette deuxième édition a pour objectif particulier de booster le secteur de l'immobilier dans la ville, dont les ventes ont enregistré une contraction en raison de plusieurs contraintes, mais entend aussi s'ouvrir à d'autres secteurs, en l'occurrence l'industrie et l'artisanat qui profitent d'une place de choix, rapporte la MAP.

Suite au succès de la première édition ayant réuni une centaine d'exposants et attiré pas moins de 11.000 visiteurs sur un espace de 3.000 m2, SIMOB Tanger 2017 s'étendra sur une superficie de 6.000 m2 au profit de 150 exposants représentant notamment les établissements publics, les opérateurs publics et privés, les promoteurs immobiliers et les producteurs et fabricants des matériaux de construction, et table sur pas moins de 20.000 visiteurs, a fait savoir M. Morro.

Plusieurs évènements auront lieu parallèlement à cette exposition avec pour objectif de promouvoir l'échange d'expériences et l'établissement de partenariats entre les différents opérateurs du secteur, mais aussi de mettre en valeur la nouvelle vocation de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, vouée à devenir un véritable pôle régional attractif de développement socio-économique et une plateforme économique à l'échelle continentale et internationale.

SIMOB 2017 offre ainsi aux participants l'occasion d'accompagner l'essor de l'immobilier et du bâtiment et de se tenir informés des opportunités offertes par les projets d'envergure entrepris dans la région, dont la ville nouvelle "Cité Mohammed VI Tanger Tech" et d'autres grands programmes de développement intégré.