SGMA et Entreprendre Maroc renouvellent leur partenariat en faveur des nouveaux entrepreneurs

La Société Générale Maroc et Réseau Entreprendre Maroc ont renouvelé leur partenariat qui repose sur l'accompagnement et le soutien des jeunes créateurs d’entreprise, contribuant ainsi à l'émergence et la réussite de nouveaux entrepreneurs et leur permettant de bénéficier de financements pour la concrétisation de leurs projets.

Depuis la signature du premier partenariat fin décembre 2012, les prêts d’honneur octroyés par Réseau Entreprendre Maroc aux jeunes créateurs d’entreprises via la Société Générale ont permis d’accompagner 35 lauréats via 25 entreprises, ce qui a favorisé la création de 111 emplois directs, indique un communiqué du groupe bancaire.

Ce partenariat a été renouvelé chaque année pour le même montant, fait savoir le communiqué, notant que pour 2017, l’apport de la Société Générale en matière de prêts d’honneur a été multiplié par deux, rapporte la MAP.

Le partenariat entre les deux institutions va au-delà des apports en prêts d’honneur, selon la même source qui précise que la Société Générale Maroc a parrainé la récente "fête des lauréats nationale REM Awards 2017", tenue le 13 mai dernier à Marrakech.

Cette manifestation a permis de gratifier quatre-vingt-huit lauréats à travers les huit sections dans lesquelles Réseau Entreprendre Maroc est présent actuellement mais aussi de permettre à l’ensemble des membres du réseau d’établir de nouvelles rencontres, d’échanger et partager l’espace d’une soirée.

Créée en 2005, Réseau Entreprendre Maroc est une association qui regroupe près de 250 chefs d'entreprise, ayant pour mission de contribuer à la création d'emplois grâce à un accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs lauréats, de mobiliser les fonds auprès de partenaires institutionnels pour leur assurer des prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie remboursables sur 5 ans, et leur permettre d’accéder à un réseau national et international pour développer leur activité et maximiser l’échange et le partage d’expérience.