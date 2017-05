“SAP Skills for Africa” à l’honneur : Cérémonie de remise des prix à la première promotion de l’Université polytechnique Mohammed VI à Ben Guérir

L’Université polytechnique Mohammed VI à Ben Guérir a fêté, lundi dernier, lors d’une cérémonie de remise de prix, la première promotion francophone, à majorité féminine du programme SAP Skills for Africa 2017.

Ayant suivi une formation intensive qui s’est tenue entre l’UPM VI à Ben Guérir et le Centre des compétences de Rhamna, 63 diplômés dont 60% de femmes se verront offrir des postes leur permettant de mettre en application les compétences acquises dans un environnement professionnel réel.

Une autre particularité de cette promotion 2017, outre qu’elle est en majorité féminine, elle compte des participants africains de Côte d’Ivoire et d’Algérie. « SAP Skills for Africa » a été lancé en 2015 avec l’objectif d’être une initiative de développement des compétences promue par SAP Afrique, ses clients ainsi que des partenaires des secteurs public et privé.

Elle offre aux diplômés du continent africain qui n’ont pas encore décroché un emploi une opportunité de carrière au niveau régional ou global au sein de l’écosystème SAP, en leur assurant une formation certifiante dans la suite logicielle de systèmes et applications SAP la plus puissante au monde.

Avant la cérémonie de remise des prix, une conférence de presse a été organisée pour mettre davantage de lumière sur le programme SAP Skills for Africa. Ont pris part à cette conférence Fréderic Alran, directeur général de SAP Afrique francophone, Louis Diakité, directeur exécutif du groupe Alink Télécom en Côte d’Ivoire, Amine Lahbichi, directeur du département informatique et du programme de transformation chez Cosumar et Rafiq El Alami, directeur de l’information à l’Université polytechnique Mohammed VI. Les débats ont porté sur la qualité de la formation, sa particularité d’amener les compétences auprès des clients et partenaires, ainsi que sur la diversité des profils des diplômés dotés d’un savoir-faire professionnel important.

Au terme de la conférence, Fréderic Alran, directeur général de SAP Afrique francophone nous a déclaré que le choix du Maroc est dû au fait que le Royaume est le premier marché pour SAP en Afrique francophone, qui jouit de stabilité et connaît une croissance importante que l’on ne trouve pas actuellement dans d’autres pays, mais aussi à la qualité des ressources et des talents dont il dispose. Et d’ajouter : « Le Maroc a des trésors avec des ingénieurs et des personnes de qualité dont il faut savoir profiter ici et ailleurs, en Afrique en particulier ».