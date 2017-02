S.M le Roi représenté par Habib El Malki à l’investiture du nouveau président de Haïti

Habib El Malki, Président de la Chambre des représentants, a représenté S.M le Roi Mohammed VI lors de la céré- monie d’investiture du 58ème pré- sident de la République d’Haïti qui a eu lieu mardi 7 février. Un accueil particulier a été ré- servé au Président de la Chambre des représentants par le président nouvellement élu, Jovenel Moïse qui n’a pas manqué de rappeler, à l’occasion, le soutien spontané apporté par le Maroc en faveur du peuple haïtien qui a vécu une situation particulièrement difficile et douloureuse suite au tremblement de terre de 2010. Le président haïtien a, par ailleurs, loué l’expérience marocaine distinguée menée par S.M le Roi à différents niveaux aussi bien aux plans national, continental qu’international ajoutant que le retour du Maroc à l’Union africaine constitue un événement important qui serait à même d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le continent africain. Pour sa part, Habib El Malki a mis l’accent sur l’intérêt particulier qu’accorde S.M le Roi à la coopé- ration Sud-Sud dans le cadre d’une nouvelle vision et à travers des initiatives concrètes répondant aux besoins des peuples. Et c’est dans ce même contexte qu’ont été développées les relations fraternelles unissant le Maroc et Haïti dans différents domaines dont notamment l’agriculture, le développement rural, l’urbanisme et la formation. Le Président de la Chambre des représentants a, par ailleurs, rappelé le rôle joué par les Parlements à travers de nouveaux mécanismes faisant des institutions représentatives des outils nécessaires pour le renforcement des relations bilatérales, et ce dans l’intérêt des deux pays et de leurs peuples respectifs.