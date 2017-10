S.M le Roi reçoit l'envoyé personnel du S.G de l'ONU pour le Sahara

Par ailleurs, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchemas, se sont entretenus, hier au siège du Parlement, avec l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations unies à New York, Omar Hilal, M. El Malki a attiré l'attention de son interlocuteur sur l'unanimité du peuple marocain autour de la question du Sahara, une question nationale sacrée. Et d'ajouter que la lutte menée par les Marocains pour l'indépendance est devenue synonyme d'intégrité territoriale et le fondement même de la dignité du citoyen marocain (...) plutôt qu'une question de circonstances. La question du Sahara est «le fondement de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous serons demain », a-t-il affirmé.

Le président de la Chambre des représentants a ensuite souligné la volonté manifestée par le Royaume de trouver une sortie au différend artificiel suscité autour de nos provinces sahariennes en présentant une proposition d'autonomie interne, solution largement considérée comme juste, réaliste et conforme au droit international. Les Nations unies, a-t-il poursuivi, qui sont les garants de la stabilité des Etats en défendant l'unité des peuples, ont un rôle important à jouer, et à ce titre, l’envoyé onusien a une noble mission à accomplir.