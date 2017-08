S.M le Roi préside la cérémonie d'allégeance à Tétouan

S.M le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan, de S.A.R le Prince Moulay Rachid, et de S.A le Prince Moulay Ismail, a présidé, lundi après-midi à la Place du Méchouar du Palais Royal de Tétouan, la cérémonie d'allégeance en commémoration du 18ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de ses glorieux Ancêtres.

Au début de cette cérémonie, Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur et les walis et gouverneurs des wilayas, préfectures et provinces du Royaume, ainsi que les walis et gouverneurs de l'Administration centrale du ministère, ont prêté allégeance à Amir Al-Mouminine.

Par la suite, SM le Roi a passé en revue les délégations représentant les différentes régions, préfectures et provinces du Royaume venues renouveler leur allégeance à Amir Al-Mouminine.

Cette cérémonie, qui reflète l'authenticité du peuple marocain et son attachement indéfectible au glorieux Trône alaouite, s'est achevée par une salve de cinq coups de canon, alors que le Souverain répondait des mains aux acclamations des représentants des différentes régions du Royaume.

Par ailleurs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces Armées Royales (FAR), accompagné de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan et de S.A.R le Prince Moulay Rachid, a reçu, lundi au Cercle-mess officiers de la Garde Royale à Tétouan, le Général de Corps d'Armée Abdelfattah Louarak, inspecteur général des FAR, qui a présenté au Souverain un message de vœux, de fidélité et de loyalisme des officiers, sous-officiers et hommes de troupes des FAR, à l'occasion du 18ème anniversaire de l'accession de SM le Roi au Trône.

Sa Majesté le Roi a, par la suite, été salué par les majors de promotion lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires.

A cette occasion, le Souverain a offert un déjeuner en l'honneur des personnalités invitées, présidé par S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Par la suite, le Souverain a passé en revue un détachement du quartier général qui rendait les honneurs avant d'être salué par Saâd Eddine El Othmani, chef du gouvernement, Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'Administration de la défense nationale, ainsi que par le Général de corps d'armée Hosni Benslimane, commandant la Gendarmerie Royale, le général de division Mimoun Mansouri, commandant la Garde Royale, et le général de brigade Mohammed Berrid, chef du 3ème Bureau.