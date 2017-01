S.M le Roi offre une réception en l'honneur des participants au Sommet de l’UA

Les travaux du Sommet de Les travaux du Sommet de l’Union africaine qui ont été ouverts hier dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, devaient être marqués par l’examen de la demande marocaine de reprendre sa place au sein de cette organisation panafricaine qu’il a quittée en 1984 après l’adhésion d’un pseudo-Etat en qualité de membre à part entière.

Cette demande jouit, rappelle-t-on, d’un large soutien des pays membres qui voient dans le retour du Royaume une valeur ajoutée qui devra contribuer à la consolidation de l’action de l’Union, appelée à relever de nombreux défis d’une grande importance stratégique pour l’avenir du continent.

Ces marques de soutien reflètent le rôle majeur que joue le Royaume dans le continent à la faveur d’une diplomatie proactive et agissante conduite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec des partenariats gagnant-gagnant conclus avec de nombreux pays.

Il s’agit de déclarations qui traduisent aussi l’espoir qu’attachent les pays du continent au retour du Royaume, un modèle de développement et une voix de pondération capable de défendre les intérêts de l’Afrique dans les forums internationaux.

Plusieurs dirigeants africains présents à Addis-Abeba ont exprimé leur soutien à la demande du Maroc.

Dans ce cadre, le Président malgache, Hery Rajaonarimampianina a affirmé, en marge d’une réception offerte par S.M le Roi Mohammed VI en l’honneur de chefs d’Etat et de gouvernement participant au 28ème Sommet et en présence du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, et du Président palestinien, Mahmoud Abbas, a affirmé que «le Maroc a un grand rôle à jouer comme il l’a toujours fait au niveau africain».

«Le Maroc occupe une belle place en Afrique», a poursuivi le Président malgache, soulignant que le Royaume est un grand pays dépositaire d’une histoire et d’une civilisation millénaires.

«Il est donc tout à fait normal que le Maroc recouvre sa place au sein de l’UA», a-t-il ajouté, notant que le dynamisme reconnu au Maroc apportera à coup sûr un nouveau souffle à l’UA.

Le Rwanda a, lui-aussi, réitéré, dimanche soir à Addis-Abeba, son soutien au retour du Maroc au sein de l’Union africaine (UA), soulignant par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, que la place naturelle du Royaume est au sein de cette organisation continentale.

«Pour le Rwanda, l’appartenance du Maroc à l’Afrique n’est pas seulement géographique. Le Maroc est au cœur du continent», a dit Mme Mushikiwabo dans une déclaration à la presse.

Le Maroc a satisfait toutes les conditions pour réintégrer l’UA, a dit la ministre rwandaise, soulignant que le Royaume est désormais le bienvenu au sein de l’organisation.

Il convient de rappeler que S.M le Roi Mohammed VI a intensifié ces derniers jours ses activités en marge des travaux du Sommet d’Addis-Abeba. En effet, le Souverain a eu des entretiens en tête à tête avec plusieurs dirigeants africains dont le Président de la République de Guinée, Alpha Condé qui a été désigné hier pour assurer, une année durant, la présidence de l’UA succédant au Président tchadien, Idriss Deby. Le Souverain a eu également des entretiens avec le Président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et celui de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso.