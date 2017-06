S.M. le Roi inaugure un Centre de soins de santé primaires à Sidi Othmane

S.M le Roi Mohammed VI a procédé, mardi à l’arrondissement Sidi Othmane de Casablanca, à l’inauguration d’un Centre de soins de santé primaires, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un coût global de 11 millions de dirhams.

Ce centre, dont les travaux ont été lancés par le Souverain le 18 juin 2016, fait partie du programme socio-médical de proximité pour la région de Casablanca-Settat (2016-2020).

Sa réalisation procède de la volonté Royale visant le renforcement de l’offre sanitaire par la mise en place d’une prestation médicale de proximité et de qualité qui répond aux besoins des citoyens.

Ce projet s’inscrit également en droite ligne des efforts déployés par le Souverain visant à favoriser l’accès des personnes démunies aux soins de santé, à accélérer les interventions en cas d'urgence médicale, et à lutter contre l’irrégularité du suivi médical périodique qui pourrait aggraver les cas des personnes souffrant de maladies chroniques.

Structure sanitaire de référence, le Centre de soins de santé primaires de Sidi Othmane permettra l’amélioration de l’accès aux soins de santé de proximité à une population de plus de 50.000 habitants issus des milieux défavorisés de Hay Salama.

Réalisé sur un terrain de 2.244 m2, cet établissement sanitaire dispose de salles de consultations (médecine générale, cardiologie, néphrologie, endocrinologie, ophtalmologie, santé mère-enfant), de soins d’urgence, de soins bucco-dentaires, et d’un espace d’éducation nutritionnelle.

Il comprend également un hôpital de jour (6 lits), un laboratoire, une salle de vaccination, un espace de sensibilisation des mères, une salle de repos, une pharmacie, et un espace associatif.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité et le ministère de la Santé (gestion), ce Centre de soins de santé primaires vient s’ajouter aux différentes actions menées par la Fondation au niveau de la région de Casablanca-Settat, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations démunies.