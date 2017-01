S.M le Roi félicite Habib El Malki après son élection à la présidence de la Chambre des représentants

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Habib El Malki, à l'occasion de son élection à la présidence de la Chambre des représentants.

Dans ce message, S.M le Roi exprime ses sincères félicitations à M. El Malki, implorant le Tout-Puissant de lui accorder plein succès dans l'accomplissement de ses hautes missions.

Le Souverain fait également part de sa conviction que, fort de l’expérience qu’il a accumulée, de son sens patriotique avéré et de son attachement et sa fidélité immuables aux constantes et valeurs sacrées de la Nation, M. El Malki ne ménagera aucun effort pour renforcer l’action de l’Institution parlementaire afin de lui permettre de s’acquitter pleinement des missions constitutionnelles qui sont les siennes, au service de l’intérêt général et de la défense des causes suprêmes de la patrie, notamment à travers l’adoption d’une diplomatie parlementaire agissante et proactive.

Après avoir salué l’action sérieuse de son prédécesseur, M. Rachid Talbi Alami, S.M le Roi implore Dieu d’assister M. El Malki, ainsi que l’ensemble des membres de la Chambre des représentants pour hisser la pratique parlementaire au niveau des aspirations et attentes du citoyen marocain.