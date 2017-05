S.M le Roi Mohammed VI acquiert 18 tableaux de l’artiste cubain Michel Mirabal

S.M le Roi Mohammed VI a récemment acquis, lors de sa visite privée à Cuba, 18 tableaux de l’artiste cubain Michel Mirabal. Selon les propos de l’artiste lui-même, rapportés par le journal électronique «CiberCuba», une partie de ses créations ira au Musée national marocain, alors que d’autres seront accrochées aux cimaises de la nouvelle ambassade du Maroc dans l’archipel cubain des Grandes Antilles, et le reste dans les résidences du Souverain.

Les rapports avec l’artiste cubain ne s’arrêteront pas là, puisque Mirabal a été invité par S.M le Roi à réaliser une fresque murale dans une des rues les plus populaires de Marrakech, un projet qu’il devra réaliser avec un autre artiste local. Une approche artistique, mais aussi populaire de fêter la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Pour ce, l’artiste cubain a révélé son obtention d’une bourse de création au Maroc, à travers la Fondation française Monterroso, pour le mois de septembre prochain.

Notons, par ailleurs, que Michel Mirabal, connu sur le continent américain, a été fait docteur honoris causa par le Sénat mexicain. «Cerise sur le gâteau, l’artiste a été invité au Maroc pour le mois d’août en compagnie de toute sa famille et ses amis», fait savoir CiberCuba, qui publie également plusieurs photos de l’artiste en compagnie du Roi Mohammed VI.

Rappelons enfin que le Souverain est connu comme étant l’un des rares chefs d’Etat à se passionner pour la collection d’œuvres plastiques d’artistes nationaux et étrangers.