Ruée vers l’or au Sud de Dakhla

Il y a quelques semaines, une information véhiculée par certains orpailleurs originaires de Dakhla, affirmait que l’or se ramasse à la pelle dans les environs d’Aousserd à quatre cents kilomètres au sud de Dakhla et dans les environs de la ceinture de protection connue comme étant une zone militaire interdite aux civils. Cette information a incité des dizaines de jeunes gens de la région à se ruer sur l’endroit indiqué munis de détecteurs de métaux très sophistiqués pour ceux qui en ont les moyens. Ces détecteurs se négocient de 10.000 DH jusqu’à 95.000 DH pour les plus chers.

Selon un orpailleur revenu à Dakhla après une campagne de sept jours et que Libé a rencontré, trois de ses compagnons ont tenté cette aventure qui leur a permis, au bout de sept jours de prospection souvent interrompue par les tempêtes de sable et la grande chaleur, de revenir avec un total de 70 d’or. Sachant que le gramme est évalué à 350 DH, environ, cela leur fait la bagatelle somme de 24.500 DH dont il faut déduire les frais estimés à 2.000 DH par personne, soit un net de 18.500 DH qu’ils se sont partagés. Selon notre orpailleur, cela vaut l’aventure. Mais certains aveuglés par l’appât, s’aventurent en zone militaire, ce qui provoque des altercations avec les militaires en faction dans ces zones.

C’est le cas de deux jeunes gens de Dakhla qui, n’ayant pas voulu obtempérer lorsque des soldats leur ont demandé de s’éloigner de la zone militarisée, ont été appréhendés, leurs véhicules et leur matériel de prospection ont été saisis. Après une garde à vue de 48 heures, ils ont été transférés à Dakhla où ils ont été remis en liberté conditionnelle avant de comparaître devant le juge, ce lundi 3 juillet. Ce sont là des déboires qu’ils auraient pu éviter mais qui serviront de leçon à tous ceux que la cupidité poussera vers les zones interdites.

A.E.K