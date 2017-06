Rudes épreuves africaines pour le WAC et le FUS amoindris par des forfaits

Le WAC et le FUS retrouveront en cette fin de semaine les péripéties de la compétition continentale pour le compte de la cinquième manche respectivement de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. Les Casablancais seront à Garoua pour affronter, ce samedi à 15 heures au stade omnisports Roumde Adjia, l’équipe camerounaise de Coton Sport (groupe D), au moment où les Rbatis sont attendus dimanche (14h00) au Philip Omondi Stadium pour croiser le fer avec les Ougandais de Kampala City Council FC (groupe A).

Pour le Wydad, c’est une confrontation qui ne devrait obéir qu’à une seule équation : la victoire. C’est l’unique issue permettant aux partenaires de Brahim Nekkach de conserver intactes leurs chances de qualification, sachant que l’autre match de ce groupe se déroulera également samedi à 14h00 au Heroes National stadium de Lusaka et opposera les Zambiens de Zanaco United, leaders avec 10 unités au compteur, aux Egyptiens d’Al Ahly, dauphins avec 7 points.

Le WAC, troisième avec 6 points, se trouve acculé à rééditer les coups de Zanaco et d’Al Ahly tombeurs à Garoua de Coton Sport, club qui ferme la marche et déjà hors course. Mais gare au sursaut d’orgueil des Camerounais qui ne manqueront certainement pas de vendre cher leur scalpe devant leurs supporteurs.

La délégation wydadie qui a regagné le Cameroun mardi dernier est consciente de l’âpreté de la tâche devant un adversaire qui n’a fait que collectionner les revers. Elle ne devra ménager aucun effort en vue de signer un probant résultat même si le groupe dépêché compte quelques absences de taille dont les plus en vue restent les forfaits d’Ondama, de Jebbour et de Fall en fin de contrat et qui ont décidé de ne pas rempiler.

Il y a lieu de signaler que le match Coton Sport-WAC sera sifflé par un trio d’arbitrage kényan conduit par Davies Ogenche Omweno secondé par Gilbert Cheruiyot et Peter Sabatia.

En Coupe de la CAF, la cinquième manche de la poule A s’annonce des plus captivantes dans la mesure où l’heure est à l’égalité parfaite, puisque chacun des quatre protagonistes cumule six points. C’est dans ce contexte que le FUS abordera son match face au Kampala FC; rencontre qu’il ne faudrait surtout pas perdre en vue d’envisager son ultime sortie, à domicile le 7 de ce mois, contre les Nigérians de Rivers United, dans de bonnes dispositions.

Le Fath, qui reste sur une défaite en déplacement face aux Tunisois du Club Africain, devra à l’instar du Wydad faire sans certains de ses éléments clés de la trempe de Nahiri, Fouzir, Skouma, Bahri ou encore Benjelloun dont le contrat est arrivé à son terme.

La CAF a désigné pour le match Kampala FC – FUS des referees zimbabwéens avec au centre Norman Matemera assisté par Salani Ncube et Brighton Nkiya, alors que la rencontre mettant aux prises, dimanche, Rivers United avec le Club Africain sera arbitrée par Pacifique Ndabihawenimana du Burundi. A rappeler que les deux premiers de chaque groupe, que ce soit en CI ou en C2, se qualifieront pour le tour des quarts de finale qui se jouera en aller (8, 9, 10 septembre) et retour (15, 16 et 17 septembre).