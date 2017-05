Rude épreuve camerounaise pour le Wydad

Le Wydad entamera, ce soir à partir de 21 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, la phase de poules de la Ligue africaine des clubs champions, en donnant la réplique à la formation camerounaise de Coton Sport, et ce pour le compte de la première journée du groupe D.

Une confrontation qui ne devrait obéir qu’à une seule équation pour les Rouges : la victoire en vue de poursuivre dans de bonnes dispositions la suite de cette campagne rehaussée par la présence de l’ensemble des grosses cylindrées du football continental.

L’adversaire du jour pour le Wydad est bien loin d’être une foudre de guerre mais il reste tout de même un abonné de la compétition africaine, finaliste malheureux en deux temps de la Coupe de la CAF en 2003 et de la Ligue des champions en 2008, sans omettre qu’il compte pas moins de 14 titres de champion du Cameroun et 5 coupes locales.

Le WAC, avisé, sait à quoi s’attendre lors de ce match qui sera certainement suivi par un grand nombre de spectateurs et sifflé par un trio d’arbitrage angolais avec au centre Helder Martins De Carvalho, secondé par Ivanildo Meirelles De O Sanche et Julio Goncalves Da Silva Lemos.

Les Rouge et Blanc ont saisi cette semaine pour préparer ce match dans les meilleures conditions, d’autant plus qu’ils affichent un moral au beau fixe et se disent déterminés à conserver leur élan victorieux en championnat national où ils n’ont besoin que de trois points pour ravir un 19ème sacre tant convoité par toutes les composantes du club.

Pour le coach du Wydad, Houcine Ammouta, «la confrontation s’annonce âpre face à une formation camerounaise dont l’effectif compte des joueurs chevronnés, ce qui nous oblige à être vigilants et appliqués tout au long de la partie ». Et d’ajouter que « le WAC est fin prêt pour la rencontre et nous ne ménagerons aucun effort afin de signer une victoire d’entrée».

Il y a lieu de signaler que le deuxième match de ce groupe opposera ce samedi au stade Borj Al Arab à Alexandrie l’équipe égyptienne d’Al Ahly à son homologue zambienne de Zanaco United.

Pour ce qui est des autres matches comptant pour cette journée inaugurale, de belles affiches sont en perspective, sachant que chaque protagoniste tâchera de débuter le concours sur une bonne note en vue de faire partie des deux premiers de chaque groupe qui se qualifieront au tour des quarts de finale qui se jouera en deux matches aller et retour en septembre prochain.

Il convient de rappeler en dernier lieu qu’outre le Wydad, le football national sera représenté dans les compétitions africaines par le FUS qui disputera la phase de poules de la Coupe de la CAF après avoir été éliminé au stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour son premier match du groupe A, le Fath, lauréat de l’épreuve en 2010 et demi-finaliste lors de la précédente édition, croisera le fer, samedi à 22 heures avec l’équipe ougandaise de Kampala City Council FC, au moment où l’autre match de cette poule mettra au prise dimanche au stade de Radès les Tunisiens du Club Africain avec les Nigérians de Rivers United FC.