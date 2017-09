Rude épreuve algéroise pour le Wydad : La finale de la C1 passe par le stade 5 juillet

Le WAC croisera le fer, ce soir à partir de 18 heures au stade 5 juillet à Alger, avec son homologue algérien de l’USMA pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue africaine des clubs champions.

Un derby qui s’annonce show au cours duquel le Wydad aura fort à faire devant une formation algéroise, habituée aux joutes continentales et dont la dernière performance a été une finale de C1 en 2015.

Le WAC qui s’était rendu à Alger à bord d’un vol spécial mercredi sait à quoi s’attendre et tout le monde se dit prêt et décidé à regagner la maison avec un résultat ne compromettant en aucun cas les chances de qualification à la finale.

Une fois sur place, le WAC a effectué mercredi soir une première séance d’entraînement au stade annexe à celui du 5 juillet, alors que l’ultime séance devait se dérouler hier à la même heure sur la pelouse qui abritera le match. Une aire de jeu qui, d’après le directeur technique du WAC, Mohamed Souhil, serait de mauvais état mais ce fait ne devrait pas perturber outre mesure les joueurs du WAC qui auront beaucoup plus à casser le jeu qu’à le faire.

Une confrontation qui s’annonce ardue et que les Wydadis sont tenus de négocier avec intelligence. L’important dans ce genre de matches à deux manches est de ne pas encaisser de but et l’idéal est de pouvoir en inscrire un, sachant que lors des précédents face-à-face, les Rouges ont toujours réussi à marquer à Alger et à se qualifier aux dépens de l’USMA. Partant de là, l’on s’attend à voir à l’œuvre un WAC solidaire, concentré, sommé de se montrer vigilant et de saisir toute opportunité qui se présente.

Le coach du Wydad, Houcine Ammouta, qui pour l’anecdote a oublié son passeport, ce qui a retardé le départ de l’avion de l’équipe vers Alger, est mieux placé que quiconque pour connaître l’âpreté de la tâche. Dans ses déclarations, il a tenu, nonobstant des propos à caractère diplomatique, à souligner que ce sera un match difficile entre deux protagonistes qui pratiquent un football similaire. Et d’ajouter que l’objectif est de faire mieux que lors de la précédente édition lorsque le Wydad avait été demi-finaliste. Pour ce faire, l’équipe doit tirer son épingle du jeu à l’issue de ce premier acte afin d’aborder le second, le 21 octobre prochain au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, en position de force.

A noter que ce match sera sifflé par un trio d’arbitrage camerounais conduit par Neant Alioum qui sera secondé par Evarist Menkouande et Elvis Guy Noupue Nguegoue.

L’autre demi-finale de la C1 continentale mettra aux prises, dimanche à 18h30 au stade olympique de Sousse, l’équipe tunisienne de l’Etoile Sportive du Sahel avec le club égyptien du National du Caire.