Royal Golf Dar Es Salam abrite la 44ème édition du Trophée Hassan II et la 23ème Coupe SAR la Princesse Lalla Meryem

Le golfeur sud-coréen Jeunghun Wang a déclaré mercredi à Rabat qu'il est déterminé à défendre son titre lors de la 44e édition du Trophée Hassan II de golf, épreuve du circuit européen (European Tour), dotée de 2,5 millions d'euros.

"J'aborde le Trophée Hassan II cette année plein de confiance car c'est au Royaume du Maroc où j'avais signé ma première victoire sur l'European Tour", a déclaré Wang (21 ans), lors d'une conférence de presse organisée pour présenter cet événement. Outre Wang, d'autres têtes d'affiche seront en lice lors de cette édition dont la tenante du titre, Nuria Iturrios, et la star norvégienne Suzanne Pettersen qui détient à ce jour 20 titres professionnels entre le LPGA et le LET, dont 2 majeurs avec le premier The Evian Championship en 2013 et le championnat de LPGA en 2007.

A son tour, Iturios a exprimé son ambition de remporter la Coupe Lalla Meryem pour une deuxième fois après d'énormes préparations. "Décrocher une deuxième Coupe Lalla Meryem serait idéal pour moi en prévision d'une prochaine victoire aux Masters", a-t-elle confié.

Lors de cette conférence de presse, le vice-président délégué de l'Association du Trophée Hassan II de golf (ATH), Mustapha Zine a déclaré que la 44è édition du Trophée Hassan II et la 23è édition de la Coupe SAR la Princesse Lalla Meryem de golf, placées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, connaîtront la participation d'un plateau exceptionnel de joueurs et joueuses. Cette année, ces deux compétitions du circuit européen réuniront 144 joueurs et 126 joueuses d'une trentaine de nationalités dont cinq Marocains, golfeurs pros, seront en lice au Trophée Hassan II en l’occurrence Yassine Touhami, Ahmed Marjane, Abdelhak Sabi, Facyçal Serghini et Younes El Hassani en plus de deux joueurs amateurs Ayoub Lguirati et Ayoub Idomar, a fait savoir M. Zine.

Pour la Coupe SAR la Princesse Lalla Meryem, les couleurs marocaines seront défendues par Maha Haddioui chez les pros et Lina Belmati dans la catégorie amateurs.

Intervenant à cette occasion, Patrice Clerc, conseiller du président de l'ATH, a de son côté salué les efforts consentis par l'ATH grâce auxquels le Trophée Hassan II et la Coupe SAR la Princesse Lalla Meryem sont désormais deux événements aux standards internationaux.

Cette conférence qui s'est déroulée en présence notamment du président du circuit européen (European Tour), David Williams, de l'ambassadeur de l'European Tour, Angel Gallardo et du directeur du circuit européen féminin, Joao Pint, a été l'occasion pour l'ATH de mettre en avant l'excellent état des parcours du Royal Golf Dar Es Salam pour abriter ces compétitions majeures.

Le 1er des quatre tours de la Coupe SAR la Princesse Lalla Meryem et du Trophée Hassan II devait débuter hier sur les parcours bleu et rouge du Royal golf Dar Es Salam avec la formule strock-play avec un cut après 2 tours qualifiant les 60 meilleurs joueurs et joueuses.